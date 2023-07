Purificatore d'aria intelligente Xiaomi in offerta a quasi metà prezzo su Amazon

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact è un purificatore d’aria intelligente che rimuove gli allergeni e monitora la qualità dell’aria in tempo reale. È in grado di ripulire l’aria di una stanza da 48 metri quadri due volte ogni ora, andando a eliminare le particelle di soli 0,3 micron.

Grazie alla super offerta di oggi di Amazon lo puoi acquistare a 85,89 euro, per effetto del 43% di sconto. Inoltre, se sei un utente Prime hai diritto alle spese di spedizione gratuite.

Purificatore d’aria Xiaomi in sconto del 43% su Amazon

Il design dello Smart Air Purifier 4 Compact rende il dispositivo di Xiaomi utilizzabile sia sul tavolo che sul pavimento. Usalo in camera da letto per eliminare la sensazione di stanchezza, oppure nella camera da letto dei bambini per proteggere la loro salute respiratoria.

Inoltre, grazie al suo funzionamento silenzioso, si conferma un perfetto alleato al lavoro e di notte quando le persone sono già a letto.

Perché è così importante? Perché grazie al sistema a filtrazione 3 in 1 intrappola il 99,97% delle particelle di 0,3 micron, tra cui polline, polvere, fumo, cenere di incendi, odori di animali domestici, peli, residui cutanei e altri odori.

In più supporta i controlli vocali con Alexa e l’Assistente di Google, così da poterlo gestire anche a distanza soltanto con l’utilizzo della propria voce.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul purificatore d’aria smart di Xiaomi per risparmiare oltre 60 euro rispetto al prezzo di listino.

