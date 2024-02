Purificatore d'aria Toshiba, ARIA PULITA e pollini ZERO: costa solo 54€ (-53%)

Il purificatore d’aria Toshiba CAF-Z45IT è una soluzione avanzata per mantenere un ambiente pulito e salubre nella tua casa o in ufficio. Con la sua tecnologia avanzata, questo purificatore d’aria è progettato per affrontare efficacemente una varietà di impurità nell’aria.

Il CAF-Z45IT utilizza un sistema di purificazione 3-in-1 che include un filtro HEPA H13, un filtro attivo al carbone e la tecnologia UV LED. Questa combinazione consente di catturare particelle sospese nell’aria, gas nocivi e agenti patogeni. Col 53% di sconto su Amazon oggi puoi assicurartelo a soli 54€ con le spedizioni gratis via Prime.

Purificatore d’aria Toshiba, la soluzione avanzata per mantenere un ambiente pulito

Il filtro HEPA H13 è in grado di catturare particelle microscopiche, inclusi allergeni, polveri sottili e altri inquinanti atmosferici. Questo è particolarmente utile per chi soffre di allergie o sensibilità respiratorie. Il filtro attivo al carbone aiuta ad assorbire gas nocivi, odori sgradevoli e composti organici volatili (COV), contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente.

La tecnologia UV LED è utilizzata per eliminare germi, batteri e virus presenti nell’aria, contribuendo a creare un ambiente più igienico. Il CAF-Z45IT è progettato per coprire un’area fino a 45 metri quadrati, rendendolo adatto per l’uso in stanze di varie dimensioni, come soggiorni, uffici o camere da letto.



L’unità è dotata di un indicatore di qualità dell’aria che fornisce informazioni in tempo reale sulla purezza dell’aria circostante. In conclusione, il Toshiba CAF-Z45IT è un purificatore d’aria versatile e avanzato che offre una combinazione efficace di filtri e tecnologie per mantenere un ambiente interno sano e confortevole. Col 53% di sconto su Amazon oggi puoi assicurartelo a soli 54€ con le spedizioni gratis via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.