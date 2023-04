Purificatore intelligente per frigo: riduci i cattivi odori e migliori la tenuta del cibo

Il generatore di ozono TRILINK O3 è un purificatore d’aria intelligente. Tradotto in parole povere significa che riduce efficacemente gli odori sgradevoli in ambienti chiusi come frigoriferi, congelatori, scarpiere, armadi, guardaroba, auto, camere per animali, ecc. Prolunga anche la durata di conservazione del cibo riducendone il deterioramento. Su Amazon per ora lo trovi a 26€ ma spesso viene proposto in offerta a prezzi un tantino più bassi.

Mini deodorante frigorifero USB: ecco come funziona

A differenza del bicarbonato di sodio e dei sacchetti di carbone di bambù che assorbono solo gli odori, questo gadget fa circolare l’ossigeno attivo negli angoli più lontani del tuo frigorifero in modo rapido ed efficace. In questo modo elimina attivamente i cattivi odori.

Questo purificatore di odori per frigoriferi ad ozono è disponibile completo e pronto all’uso. Con il suo singolo pulsante, il pulitore per frigorifero può funzionare in due modalità, ovverosia Standard (durata della batteria 30 giorni) e Potente (durata della batteria 72 ore). La batteria ricaricabile incorporata, comunque, quando è completamente carica può essere utilizzata fino a 30 giorni.



Dulcis in fundo, grazie alle sue dimensioni compatte può essere trasportata ovunque si vuole. Il device pesa infatti solo 110g con una dimensione di 125 x 35 x 34mm, il che significa che può essere spostato in qualsiasi momento, adattarsi ovunque e farti risparmiare spazio nei tuoi frigoriferi e scarpiere. Su Amazon per ora lo trovi a 26€ ma spesso viene proposto in offerta a prezzi un tantino più bassi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.