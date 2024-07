Purificatore Ventilatore 2-IN-1 Dyson a 100 EURO IN MENO solo su eBay

Abbiamo per te una mega offerta su un gadget che in questo periodo non puoi non avere in casa! Si tratta del Purificatore Ventilatore Dyson Purifier Cool Gen1, oggi disponibile su eBay a soli 399 euro grazie ad uno sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Purificatore Ventilatore Dyson Purifier Cool Gen1: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore Ventilatore Dyson Purifier Cool Gen1 è un vero e proprio gioiellino da sfruttare non solo in questo periodo, ma tutto l’anno!

Si contraddistingue per la sua doppia funzionalità versatilissima infatti può rinfrescare l’ambiente in estate e purificare l’aria di casa tutto l’anno.

Grazie alle sue specifiche di ultima generazione, il dispositivo rileva e cattura gli inquinanti automaticamente. Nello specifico riesce a garantire la purificazione in tutta la stanza in quanto rimuove il 99.95% delle particelle di dimensioni fino a 0.1 microns. Parliamo di allergeni degli animali, polvere, pollini, odori, emissioni industriali e così via.

Ti ricordiamo che solo i purificatori Dyson sono dotati della tecnologia Air Multiplier in grado di catturare gli inquinanti distanti e proiettare oltre 290 litri di aria al secondo in tutta l’ambiente. In questo modo il flusso d’aria ad ampio raggio ti rinfresca durante l’estate, ti riscalda in inverno e ti purifica durante tutto l’anno.

In più, in caso di qualsiasi problema, avrai a disposizione 2 anni di garanzia Dyson e il reso gratuito in 30 giorni.

Oggi il Purificatore Ventilatore Dyson Purifier Cool Gen1 è disponibile su eBay a soli 399 euro grazie ad uno sconto del 20%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.