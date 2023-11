Puzzle HARRY POTTER Clementoni in una comoda VALIGETTA a soli 9 euro: ben mille pezzi!

Magnifica occasione per quanti amano l’universo Harry Potter ma anche comporre Puzzle. Il noto marchio Clementoni, che da anni immette sul mercato prodotti atti a stimolare la creatività dei più piccoli, ha ideato una valigetta contenente un Puzzle da ben 1000 pezzi raffigurante Harry Potter e gli altri protagonisti. Oggi lo paghi solo 9,89 euro, grazie allo sconto del 29%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri il Puzzle Harry Potter Clementoni

Il Puzzle Harry Potter si compone di ben 1000 pezzi e il risultato finale è di dimensioni 69 x 50 cm, che volendo si può anche appendere come un quadro con tanto di cornice. La precisione degli incastri, la robustezza e la preziosità dei materiali caratterizzano questo puzzle. La qualità dei materiali e l’ottima tecnica di stampa offrono immagini sempre belle, vivaci e luminose.

Il presente puzzle fa parte della saga LICENZE E FILM. Viene presentato in una comoda valigetta, che dona al tutto un tocco magico. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

