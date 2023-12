Pvz Battle for Neighborville, la Complete Edition su Nintendo Switch è ora in OFFERTA!

Benvenuti a Neighborville, dove tutto va a meraviglia, se non fosse che un nuovo conflitto di dimensioni conifere sta fermentando tra i senza cervello e i vegetali! Tu da che parte stai? Scoprilo grazie a questa offerta, che vede Pvz Battle for Neighborville in Complete Edition su Nintendo Switch scontato del 26%, quindi lo paghi 19,97 euro!

Pvz Battle for Neighborville: la trama

Modifica ogni personaggio per la battaglia: Unisciti alla nuovissima fioritura dell’annosa battaglia tra piante e zombi con 20 classi completamente personalizzabili sin dal lancio, compresa una classe da gioco di squadra per ogni fazione. Sfrutta le abilità uniche di ogni categoria dei personaggi nelle sei modalità PvP, tra cui la nuova Arena di battaglia, e sperimenta il sempreverde brivido del combattimento. Avventurati fino ai confini di Neighborville: La tensione pervade tutta la terra con le regioni esplorabili e una modalità PvE che si estendono oltre i confini di Neighborville.

Fai squadra con un massimo di tre amici nella regione social di Divertilandia e riconquista Bosco Bislacco, Monte Scosceso e il centro città di Neighborville. È tempo di fioritura! Gioca con chi vuoi, in ogni modalità Unisci le forze con altri giocatori per sperimentare lo Schermo condiviso con qualsiasi modalità. Collegati con un massimo di tre giocatori e combatti in regioni libere e rigogliose, o buttati nella mischia con un massimo di 24 giocatori nel multigiocatore online in una gigantesca battaglia di periferia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.