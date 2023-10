QNED TV 50'' 4K, la qualità top LG al prezzo più basso di sempre!

QNED TV 50” 4K è uno degli ultimi smart TV della casa coreana, capace di combinare prestazioni elevate ad un prezzo decisamente conveniente. Oggi il prezzo lo è ancora di più, lo sconto Amazon è di quelli belli grossi. Davvero un taglio netto come mai si era visto prima, un MENO 43% che fa crollare il prezzo di 450 euro! Oggi possiamo portare a casa questa splendida tv spendendo solamente 599 euro! 50 pollici LG a questo prezzo è davvero un’offerta senza compromessi! Acquisto iper-consigliato!

Da LG solo smart TV al top!

LG QNED TV 50” 4K è una smart TV elegante e moderna, con un telaio sottile e bordi minimi che mettono in risalto lo schermo. Inoltre, è possibile montare il televisore a parete o posizionarlo su un supporto a seconda delle proprie preferenze.

La tecnologia QNED di LG combina la tecnologia Mini LED con il pannello Quantum Dot, offrendo una maggiore luminosità e contrasto rispetto ai tradizionali televisori LED. Ciò si traduce in un’immagine più vibrante e vivida, con colori accurati e neri profondi. Inoltre, la retroilluminazione Mini LED consente un controllo più preciso delle zone luminose e scure dello schermo, migliorando ulteriormente la qualità dell’immagine.

LG QNED TV 50” 4K è dotato anche del processore α9 Gen4 AI, che migliora l’immagine in tempo reale mediante l’analisi e l’ottimizzazione dei contenuti. Questo processore è in grado di riconoscere il tipo di contenuto che si sta guardando, ad esempio film, sport o giochi, e regolare automaticamente le impostazioni per una visualizzazione ottimale. Ciò significa che ogni scena sarà rappresentata con la massima precisione, con dettagli nitidi e colori accurati.

Inoltre, LG QNED TV 50” 4K è dotato di un sistema audio potente e supporto per le tecnologie Dolby Atmos e AI Sound Pro. Questo significa che l’audio sarà coinvolgente tanto quanto le immagini, grazie a un suono avvolgente e nitido che si muove attorno allo spettatore.

LG QNED TV 50” 4K è un televisore di fascia alta che offre un’esperienza di visione senza paragoni. Con immagini nitide e dettagliate, audio coinvolgente e una gamma di funzionalità smart avanzate, questa TV, a questo prezzo è davvero incredibile!

