QUAD CAM, mega display a 90Hz e 29% di sconto su eBay per Samsung Galaxy A33 5G

Il popolarissimo mid-range Samsung Galaxy A33 5G non è mai stato così economico su eBay come oggi, tutto merito di uno scioccante sconto immediato del 29% che ti permette di risparmiare ben 91€.

Spendendo la cifra di appena 218€ hai la possibilità di stringere tra le mani un device decisamente convincente, con un bel design e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Samsung Galaxy A33 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero conveniente

Samsung Galaxy A33 5G, infatti, monta un bel pannello Super AMOLED a 90Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+, una mega batteria da 5000 mAh e un processore octa-core di tutto rispetto in grado di avviare tutte le app che vuoi in un istante.

Impermeabile agli schizzi e alla polvere (certificazione IP67), il mediogamma del colosso sudcoreano è pronto a sorprenderti con un modulo fotografico quadruplo: il sensore principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione e registra video a dettagli elevati per rivivere i tuoi ricordi più cari senza calo di qualità.

Inutile girarci intorno: lo sconto immediato del 29% di eBay rappresenta senza ombra di dubbio l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare lo smartphone di Samsung, a maggior ragione oggi che è in pronta consegna e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.