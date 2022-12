Qual è la VPN più conveniente di dicembre 2022? Bastano 2 euro al mese per la migliore

Nella scelta di una nuova VPN è necessario valutare diversi fattori. Per chi è alla ricerca di una VPN da attivare a dicembre 2022 c’è la possibilità di puntare sull’offerta di CyberGhost. Si tratta di una delle VPN più complete sul mercato che, grazie a questa promozione, moltiplica la sua convenienza andando ad offrire agli utenti un servizio completissimo ed affidabile ad un prezzo davvero conveniente.

La promozione, a tempo limitato, è legata al piano biennale di CyberGhost che, grazie all’offerta, include 4 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 28 mesi. Su questo piano, rispetto al prezzo mensile del servizio (11,99 euro) viene applicato uno sconto dell’83%.

Grazie alla promozione, quindi, la VPN costa appena 2,03 euro al mese con addebito iniziale di circa 56 euro e utilizzo del servizio per i successivi 28 mesi senza alcuna limitazione. La promozione include anche la Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni che garantisce un rimborso del 100% della spesa sostenuta.

Le caratteristiche di CyberGhost, la VPN più conveniente di dicembre 2022

CyberGhost ha tutte le carte in regola per diventare il riferimento per l’accesso ad Internet, in sicurezza e anonimato, per gli utenti. Il servizio, infatti, non prevede limitazioni di banda (a differenza della totalità di VPN gratuite ed anche di alcune VPN a pagamento) per offrire una connessione sempre ad alta velocità.

C’è poi la possibilità di utilizzare la VPN da 7 dispositivi in contemporanea con un solo account. Tutte le connessioni realizzate tramite la VPN, inoltre, sono caratterizzate da una politica no log e dalla protezione della crittografia AES a 256 bit. Da notare, inoltre, che l’accesso alla VPN può avvenire da qualsiasi dispositivo grazie all’ampio catalogo di app native realizzate dal team di CyberGhost.

L’offerta in corso è, quindi, davvero da non perdere e rende CyberGhost la più conveniente VPN di dicembre 2022. Con il piano biennale, infatti, si ricevono 4 mesi gratis oltre ad uno sconto dell083% che riduce la spesa fino ad appena 2,03 euro al mese.

