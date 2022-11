Il cashback è una pratica che, negli ultimi anni, ha fatto presa tra i consumatori.

A livello tecnico, si tratta di un sistema che consente, una volta spesa una somma per un acquisto, di ottenere indietro una piccola percentuale della stessa. In questo contesto, lavorano tanto carte di credito/debito quanto app specifiche.

Concentrandosi proprio lato software, qual è la migliore app per il cashback? Woolsocks rappresenta, allo stato attuale, la miglior soluzione possibile.

Stiamo infatti parlando di una piattaforma semplice da utilizzare ma che, per entità del cashback e per brand trattati, offre condizioni difficilmente raggiunte da altri servizi simili. Anzi, limitare Woolsocks a tale pratica, come vedremo in seguito, è a dir poco riduttivo.

App per il cashback: perché Woolsocks è la miglior scelta possibile

Esaminando Woolsocks sotto il punto di vista della quantità di brand trattati, i numeri parlano chiaro: si parla di offerte in oltre 35.000 negozi, con il coinvolgimento di alcuni dei marchi più famosi in circolazione.

Qualche esempio in tal senso? Si parla del 2% con Nike, dello 0,5% per Lidl e persino del 4% con Starbucks. Percentuali consistenti, che ben poco hanno a che vedere con altri servizi che offrono soluzioni simili ma molto più contenute.

A tutto ciò poi, l’app aggiunge anche una serie di strumenti avanzati per gestire al meglio le proprie finanze. Si parla, per esempio, di obiettivi finanziari che aiutano a risparmiare.

La possibilità di cancellare abbonamenti con un semplice tocco del dito sul display è un altro modo per evitare sprechi. Infine, attraverso Woolsocks è possibile anche donare denaro a cause benefiche.

‎‎‎Tutte soluzioni che, abbinate al già citato cashback, fanno di Woolsocks un’app in grado di aiutare nella gestione delle finanze qualunque tipo di utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.