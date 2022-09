Quali caratteristiche dovrebbe offrire un servizio cloud

La tecnologia cloud è molto diffusa e apprezzata. In questo contesto infatti, esistono una serie piuttosto ampia di piattaforme che offrono questo tipo di servizio per conservare i file.

Per trovare una soluzione adatta a tutelare i propri dati da attacchi informatici e guasti hardware in locale, è bene analizzare il servizio cloud più adatto alla proprie esigenze.

La caratteristica principale su cui molti utenti si soffermano è lo spazio disponibile. Questo, in realtà, può essere più o meno rilevante a seconda del tipo di utilizzo che si intende fare del cloud.

Per chi vuole archiviare documenti e un numero contenuto di foto, per esempio, bastano pochi GigaByte. In caso di archiviazione di video o file di grandi dimensioni invece, può essere necessario anche ragionare in termini di TeraByte.

Ciò che invece risulta essenziale sono le tecniche di protezione dei file. In questo senso, la crittografia è tanto utile quanto poco diffusa.

Spazio disponibile e crittografia: i requisiti fondamentali di un servizio cloud

Tra i tanti provider disponibili in rete, NordLocker è uno di quelli più convincenti.

Questo infatti, offre uno spazio gratuito da 3 GB per poter proteggere i propri dati da attacchi di tipo ransomware o da guasti tecnici, oltre a piani avanzati con molto più spazio disponibile (da 500 GB o 2 TB) per mantenere al sicuro qualunque tipo di file.

Lato sicurezza poi, qualunque tipo di piano è protetto da crittografia, per quello che è dunque considerabile come una vera e propria cassaforte virtuale.

Tra gli altri vantaggi offerti da NordLocker vi è la possibilità di accedere allo spazio da qualunque parte del mondo, avendo i dati sincronizzati su tutti i dispositivi elettronici utilizzati. Infine, tale servizio cloud, è anche facile da gestire attraverso l’apposito software dall’interfaccia semplice e intuitiva.

Vantaggi a cui si va ad aggiungere anche un’interessante promozione: grazie allo sconto del 46% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere 3 TB di spazio cloud su NordLocker spendendo solo 7,59 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.