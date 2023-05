Quando Amazon sconta LEGO è sempre festa! Oggi offerta spaziale sulla Sala del Trono dell’Imperatore

LEGO è per certi versi un vero bene rifugio, con molti set che nel corso degli anni acquistano valore manco fossero lussuose auto d’epoca. Ecco perché quando troviamo un set CLAMOROSO a prezzo di saldo -30% bisogna acquistarlo senza pensarci troppo. Se poi è il bellissimo diorama di Star Wars, con l’epico duello a colpi di spade laser tra Luke e Darth Vader nella sala del trono dell’Imperatore visto nel Ritorno dello Jedi possiamo davvero ritenerci super fortunati! Sbrigatevi a comprarlo, sta andando a ruba, cosa solo 69,99€!

La sconto scorre potente in questo set!

Il set contiene 775 pezzi, tra cui le minifigure dell’Imperatore Palpatine, di Darth Vader e di Luke Skywalker. È progettato per offrire una ricostruzione dettagliata della sala del trono, con una serie di elementi che decorativi che riproducono perfettamente l’atmosfera oscura della sala.

La sala del trono è ricca di dettagli accurati, come il pavimento lucido, la scalinata e il massiccio arco. Al centro della sala, c’è il trono dell’Imperatore, con uno schienale nero e decorazioni tutte intorno. Le minifigure possono essere posizionate intorno al trono, per ricreare momenti chiave della storia di Star Wars, come il confronto tra Luke Skywalker e l’Imperatore Palpatine.

I dettagli fanno la differenza per questo bellissimo set che misura ben 21 cm di larghezza. Ci sono i fulmini che escono dalle mani di Palpatine, il trono è girevole e molto altro. E come se non bastasse una piccola targa ci ricorda che il set festeggia i 40 anni dall’uscita al cinema del Ritorno dello Jedi, senza dimenticare una citazione stampata sulla base del set, una delle frasi più iconiche della saga pronunciata da Luke “Sono un Jedi, come mio padre prima di me”.

Iper dettagliato, bellissimo, iconico e facile da montare: questo set diorama sala del trono dell’Imperatore scontato del 30% è assolutamente da comprare, approfittatene ora, lo sconto non durerà a lungo!

