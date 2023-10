Quando esce Loki 2 e dove guardare tutti gli episodi in streaming

Ci siamo: la seconda stagione di Loki è pronta. Il primo episodio di Loki 2 è appena arrivato su Disney+ dove è disponibile in streaming on demand. La seconda stagione della nuova serie Marvel prevede un totale di 6 episodi che saranno rilasciati con cadenza settimanale. Il season finale è programmato per il prossimo 10 di novembre.

Per guardare Loki 2 in streaming, quindi, è sufficiente accedere a Disney+ e attivare un abbonamento. Il mensile costa appena 8,99 euro e garantisce l’accesso completo e illimitato a tutto il catalogo della piattaforma. C’è poi l’annuale che, con una spesa di 89,99 euro, permette di risparmiare due mesi rispetto al mensile.

Per accedere alla promozione e attivare Disney+ basta seguire il link qui di sotto.

La seconda stagione di Loki prevede 6 episodi:

Episodio 1: 6 ottobre

Episodio 2: 13 ottobre

Episodio 3: 20 ottobre

Episodio 4: 27 ottobre

Episodio 5: 3 novembre

Episodio 6: 10 novembre

Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming on demand su Disney+. Basta, quindi, attivare l’abbonamento dal costo di 8,99 euro al mese oppure l’annuale da 89,99 euro per poter accedere a tutto il catalogo della piattaforma e, quindi, anche alla seconda stagione di Loki. Ricordiamo che su Disney+ c’è anche la prima stagione di Loki, disponibile per un rewatch.

Loki: il trailer della seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, Loki 2 ha tutte le carte in regola per diventare una delle serie Marvel più apprezzate. La storia riprende quanto già visto nella prima stagione e promette tanti colpi di scena per i 6 episodi in arrivo su Disney+. Per una breve anteprima (senza reali spoiler) di Loki 2 è possibile dare un’occhiata al trailer ufficiale disponibile qui di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.