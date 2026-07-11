Quando ho letto il prezzo sul volantino CARREFOUR pensavo a un errore: tutta la mia famiglia ha comprato la stessa TV

Sfogliando le pagine dedicate alla tecnologia, mi sono fermata su una fila di tre smart TV in offerta e per un attimo ho pensato che qualcuno, in redazione o in tipografia, avesse sbagliato uno zero.

Carrefour svende le Smart TV

Il primo modello, un Hisense 32E43QT da 81,3 centimetri (32 pollici), è proposto a 129 euro invece di 189, con uno sconto del 32% valido fino al 12 luglio. Ho controllato la scheda tecnica pensando di trovare qualche compromesso evidente e invece no: schermo HD, sistema Smart TV con Wi-Fi integrato, supporto HDR10, modalità gioco dedicata e persino AirPlay 2 per chi in casa usa dispositivi Apple. Per una seconda TV da cucina o da camera, difficile chiedere di più a quella cifra.

Accanto, il secondo modello mi ha fatto capire perché in famiglia si sia scatenata una piccola gara all’acquisto: il TCL P61 55P61K, un 55 pollici 4K Ultra HD Smart TV, sceso da 379 a 319 euro (-16%, sempre fino al 12 luglio). Chi conosce TCL sa che negli ultimi anni il marchio cinese ha guadagnato terreno proprio nella fascia media, con pannelli che restituiscono colori più vividi di quanto ci si aspetti da un prezzo del genere. Mio fratello l’ha acquistato per il salotto, mia cognata ne ha preso uno identico per la casa al mare, e io stessa, dopo qualche giorno di indecisione, mi sono ritrovata a scorrere il carrello con lo stesso modello dentro.

Il terzo televisore, il SABA SA55KM10VDA, un 55 pollici Ultra HD Smart, viene proposto a 349 euro senza sconto evidenziato in volantino. È il modello con la dotazione più curiosa: supporto Bluetooth, compatibilità Apple Home e certificazione TÜV insieme al marchio GS, sigle che indicano test di sicurezza elettrica superati secondo standard europei. Meno aggressivo sul prezzo rispetto al TCL, ma pensato per chi cerca un’integrazione più stretta con l’ecosistema domotico Apple, cosa che il modello TCL non offre nella stessa scheda.

Quello che mi ha colpito, più del prezzo in sé, è stato scoprire quante famiglie come la mia stiano vivendo lo stesso film in questi giorni. Bastano un paio di messaggi nel gruppo WhatsApp dei parenti per capire che il volantino gira, viene fotografato, condiviso e commentato prima ancora di arrivare in negozio. Non è la prima volta che un’offerta stagionale genera questo tipo di passaparola, ma raramente ho visto convergere così tante persone della stessa famiglia sullo stesso identico modello nello stesso weekend.

Resta da capire se convenga davvero muoversi subito o aspettare i saldi estivi veri e propri, che in genere arrivano a fine luglio con sconti aggiuntivi su elettronica ed elettrodomestici. Nel dubbio, tra oggi e il 12 luglio, in molti sembrano aver scelto di non rischiare.