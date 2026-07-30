Una friggitrice ad aria consuma in genere meno di un forno elettrico tradizionale, ma il risparmio dipende dalla potenza, dalla durata della cottura e dalla quantità di cibo preparata.

La maggior parte dei modelli domestici assorbe tra 1.200 e 1.800 watt, anche se gli apparecchi più piccoli possono scendere sotto i 1.000 watt e quelli più capienti superare i 2.000. Per capire quanto pesa davvero sulla bolletta non basta però leggere la potenza indicata sull’etichetta: bisogna considerare per quanto tempo resta accesa e quanto costa ogni chilowattora di energia.

Quanto consuma una friggitrice ad aria per ogni cottura

La potenza espressa in watt indica quanta energia l’apparecchio può assorbire mentre è in funzione. Un modello da 1.500 watt, utilizzato alla massima potenza per un’ora intera, consumerebbe teoricamente 1,5 kWh. Con una cottura di 30 minuti, il consumo massimo sarebbe invece di circa 0,75 kWh.

Nell’uso reale il valore può essere leggermente più basso, perché la resistenza non resta sempre accesa alla massima potenza. Dopo aver raggiunto la temperatura impostata, il sistema la attiva e la disattiva a intervalli per mantenere il calore. Il consumo effettivo varia quindi in base al modello, alla temperatura scelta e al tipo di alimento.

Una friggitrice da 1.200 watt usata per 20 minuti può consumare circa 0,4 kWh, mentre un modello da 1.800 watt acceso per mezz’ora può arrivare intorno a 0,9 kWh. Per conoscere il costo basta moltiplicare il consumo per la tariffa dell’energia elettrica indicata in bolletta.

Quanto può incidere sulla bolletta mensile

Chi utilizza una friggitrice ad aria da 1.500 watt per 30 minuti al giorno raggiunge un consumo teorico di circa 22,5 kWh al mese. Con un costo dell’energia pari, per esempio, a 0,30 euro per kWh, la spesa sarebbe di circa 6,75 euro mensili. Il calcolo è indicativo, perché il prezzo effettivo comprende diverse componenti e può cambiare in base al contratto.

Un utilizzo più breve, da 15 o 20 minuti al giorno, può ridurre il consumo mensile a circa 9-15 kWh. Al contrario, cuocere più pietanze con cicli separati può far aumentare sensibilmente il totale. Una friggitrice piccola non è sempre la più conveniente: se costringe a effettuare due o tre cotture consecutive, può consumare più di un modello capiente utilizzato una sola volta.

Friggitrice ad aria o forno: quale consuma meno

Per preparazioni di piccole e medie dimensioni, la friggitrice ad aria è spesso più efficiente perché deve riscaldare una camera molto più compatta. Raggiunge rapidamente la temperatura e richiede in genere tempi di cottura più brevi. Un forno elettrico tradizionale può avere una potenza superiore ai 2.000 watt e necessita spesso di un preriscaldamento più lungo.

Il confronto cambia quando bisogna cucinare per molte persone. Un forno può ospitare più teglie e diverse porzioni nello stesso momento, mentre una friggitrice piccola richiede più cicli. In questo caso il vantaggio energetico può ridursi o scomparire. La scelta più efficiente dipende quindi dalla quantità di cibo, non soltanto dalla potenza nominale dell’apparecchio.

Come ridurre il consumo senza allungare la cottura

Il primo accorgimento è evitare il preriscaldamento automatico quando la ricetta non lo richiede. Molti alimenti surgelati, verdure e preparazioni semplici possono essere inseriti direttamente nel cestello, risparmiando alcuni minuti di funzionamento.

È utile anche scegliere la temperatura corretta invece di impostare sempre 200 gradi. In molte ricette, cuocere a 170 o 180 gradi permette di ottenere un buon risultato con un assorbimento più regolare e un minor rischio di bruciare l’esterno lasciando l’interno poco cotto.

Il cestello non deve essere né vuoto né eccessivamente pieno. Se gli alimenti sono sovrapposti, l’aria calda circola male e la cottura si allunga. Conviene distribuire i pezzi in modo uniforme, tagliarli con dimensioni simili e girare il cibo soltanto quando serve, evitando di aprire continuamente il cestello e disperdere calore.

Anche la pulizia incide sull’efficienza. Grasso, briciole e residui possono limitare il flusso dell’aria e rendere necessario prolungare i tempi. Mantenere puliti cestello, griglia e prese di ventilazione aiuta l’apparecchio a lavorare meglio e riduce il rischio di cotture poco uniformi.

I consumi medi indicati dai produttori e riportati nelle schede tecniche variano generalmente tra 1.200 e 1.800 watt per i modelli domestici più comuni. Il dato deve però essere sempre letto insieme alla durata di utilizzo: la potenza indica l’assorbimento istantaneo, mentre il consumo reale in bolletta viene misurato in chilowattora.