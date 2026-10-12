Quanto costa ricaricare il telefono ogni giorno? La cifra è ben oltre ciò che pensi

Il motivo è semplice: una batteria moderna assorbe pochissima energia rispetto agli altri consumi di casa.

Per capire quanto costa una ricarica completa dello smartphone, bisogna partire dal prezzo dell’energia. Nell’esempio ripreso da Chip, la tariffa usata è di 40 centesimi per kWh, indicata come riferimento medio per una famiglia con consumi annui attorno ai 3.500 kWh, sulla base dei dati del Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft tedesco.

Il conto è più semplice di quanto sembri. Una batteria da 4.000 mAh, con tensione nominale di circa 3,8 volt, contiene circa 15,2 Wh di energia. Una da 5.000 mAh arriva invece a circa 19 Wh. Con l’elettricità a 40 centesimi per kWh, cioè 0,040 centesimi per Wh, una carica completa dallo 0 al 100% costa tra 0,61 e 0,76 centesimi di euro. In pratica, meno di un centesimo. Una cifra quasi invisibile, soprattutto se confrontata con altre voci della bolletta.

Un anno di ricariche: perché il conto resta sotto i 3 euro

Anche immaginando uno smartphone ricaricato ogni giorno da batteria completamente scarica, la spesa annua resta molto bassa. Moltiplicando il costo di un ciclo per 365 giorni, si arriva a circa 2,22 euro l’anno per una batteria da 4.000 mAh e a circa 2,77 euro l’anno per una da 5.000 mAh.

Un misuratore da presa controlla l’energia usata per ricaricare uno smartphone, utile per stimare il costo reale in bolletta.

È una stima prudente. Nella vita di tutti i giorni, infatti, quasi nessuno porta il telefono fino allo zero per poi ricaricarlo sempre al 100%. Più spesso lo si collega quando resta il 20 o il 30% di autonomia, la sera sul comodino o in ufficio durante una pausa. In questi casi il costo reale può essere ancora più basso. La sostanza però non cambia: nella bolletta elettrica domestica, il cellulare pesa molto meno di frigoriferi, asciugatrici, lavatrici, forni elettrici o climatizzatori. “Il telefono si nota nell’uso quotidiano, non nei consumi”, spiegano spesso i tecnici quando mettono a confronto piccoli dispositivi e grandi elettrodomestici.

Batteria, tensione e dispersioni: cosa può far cambiare il risultato

Il risultato può cambiare in base alla capacità della batteria, alla tensione nominale e all’efficienza del caricatore. I modelli più compatti hanno batterie più piccole, mentre alcuni smartphone pensati per durare a lungo superano abbondantemente i 5.000 mAh. In quel caso il consumo per una ricarica sale, ma resta comunque su cifre contenute.

C’è poi un aspetto da considerare: non tutta l’energia presa dalla presa finisce davvero nella batteria. Una parte si perde sotto forma di calore, soprattutto con la ricarica rapida, quando alimentatore e telefono possono scaldarsi. Per questo il dato teorico di 15 o 19 Wh va visto come una base di calcolo, non come una misura precisa da laboratorio. Anche mettendo in conto queste perdite, però, il costo annuo della ricarica resta nell’ordine di pochi euro, salvo casi particolari: più telefoni in famiglia, powerbank caricati ogni giorno, tablet usati molto. Solo allora la somma comincia a vedersi un po’ di più, ma resta lontana dai consumi dei grandi apparecchi di casa.

Misuratore da presa: il modo più semplice per controllare il consumo reale

Chi vuole verificare il proprio caso può usare un misuratore di consumo da presa, un piccolo apparecchio da inserire tra la presa elettrica e il caricabatterie. Si imposta il prezzo dell’energia indicato nella propria bolletta, si collega lo smartphone e si lascia che il dispositivo registri i Wh consumati durante la ricarica. Alla fine, molti modelli mostrano anche il costo stimato.

Questi misuratori si trovano nei negozi di bricolage, nei punti vendita di elettronica e online. In alcuni Paesi, e presso diverse associazioni di consumatori, si possono anche prendere in prestito. Il consiglio più utile, però, è non fermarsi al cellulare. Una volta acquistato o ottenuto lo strumento, vale la pena controllare anche frigorifero, congelatore, lavatrice, asciugatrice e televisore.

È lì, di solito, che emergono le differenze più pesanti in bolletta. Per lo smartphone, invece, qualche accorgimento serve più ad allungare la vita della batteria che a risparmiare davvero: abbassare la luminosità dello schermo, far spegnere rapidamente il display e disattivare le connessioni non usate può aiutare l’autonomia quotidiana, ma il conto elettrico resterà quasi fermo.