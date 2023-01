Quanto costa una nuova VPN nel 2023? Con l'offerta giusta bastano 1,99 euro al mese

Qual è il prezzo giusto per una nuova VPN? Scegliere una VPN gratuita comporta troppe limitazioni e basta un utilizzo minimo per capire che non si tratta di una scelta vantaggiosa, sotto vari punti di vista. Allo stesso modo, però, dover pagare per una VPN non significa dover mettere in conto una spesa elevata.

Ad inizio 2023, infatti, attivare una VPN costa davvero poco, basta scegliere l’offerta giusta. È il caso di PrivadoVPN che, con la promozione dei Saldi Invernali lanciata ad inizio 2023, mette a disposizione uno sconto dell’82% rispetto al prezzo mensile andando ad attivare il piano biennale che aggiunge 3 mesi gratis extra.

Grazie a questa promozione, quindi, è possibile attivare PrivadoVPN con una spesa di appena 1,99 euro al mese. Per scoprire i dettagli della promozione a tempo limitato è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto da cui si potrà anche attivare subito la VPN:

Quanto costa una VPN ad inizio 2023? Con l’offerta giusta bastano appena 1,99 euro al mese

Scegliere PrivadoVPN è consente di accedere ad una VPN completa, conveniente e senza limitazioni. Il servizio garantisce una connessione illimitata e con la massima velocità disponibile (non ci sono limiti di banda). La VPN sfrutta una rete di oltre 300 server sparsi in 44 Paesi per garantire una connessione sempre veloce e da qualsiasi luogo.

Non manca, inoltre, un focus sulla privacy e sulla sicurezza. Il traffico web è protetto dalla crittografia e la VPN adotta una politica no log che garantisce l’assenza di un tracciamento della connessione dell’utente. Da notare, inoltre, che PrivadoVPN è multi-piattaforma, con app per Windows, macOS, Android e iOS, e multi–utente, permettendo la connessione di 10 dispositivi in contemporanea per account.

Con l’offerta in corso è possibile attivare PrivadoVPN a 1,99 euro al mese di spesa. Basta scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi per ottenere il massimo dei vantaggi. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.