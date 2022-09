Niente è più comodo che poter acquistare i nostri articoli e prodotti preferiti direttamente da casa. Tuttavia, questa comodità ha un costo: se la spesa tradizionale include una visita al negozio fisico con il pagamento in contanti alla casa, quella online vive di transazioni non sempre private o sicure. Ad oggi sono disponibili metodi di pagamento: ma quali sono effettivamente i più sicuri? A rispondere alla domanda ci ha pensato il team di PureVPN, analizzando i principali metodi.

Quanto sono sicuri i metodi di pagamento online?

Tre le categorie principali individuate da PureVPN.

Carte di credito . Il metodo di pagamento più popolare, più soggetto a furto e clonazione perché a cavallo tra il pagamento fisico e quello online. Tuttavia, le moderne carte includono un chip che le rende ancora più sicure contro transazioni non autorizzate.

. Il metodo di pagamento più popolare, più soggetto a furto e clonazione perché a cavallo tra il pagamento fisico e quello online. Tuttavia, le moderne carte includono un chip che le rende ancora più sicure contro transazioni non autorizzate. Pagamenti con la voce . In Italia non si è ancora particolarmente diffuso, ma alcune piattaforme (come Amazon Pay e Alexa) già lo integrano. Secondo il team di PureVPN, però, non si tratta di uno dei metodi più sicuri.

. In Italia non si è ancora particolarmente diffuso, ma alcune piattaforme (come Amazon Pay e Alexa) già lo integrano. Secondo il team di PureVPN, però, non si tratta di uno dei metodi più sicuri. App di pagamento. Paypal, Google Pay, Apple Pay. Secondo PureVPN, sono tra i metodi di pagamento più sicuri per acquistare online, soprattutto perché incorporano l’autenticazione a due fattori. Inoltre, l’utilizzo di una app aggiungerebbe più livelli di sicurezza, poiché il telefono stesso è prima protetto da password.

Pagamenti online, cosa evitare

In cima alla classifica troviamo le carte di debito che, a differenza di quelle di credito, sono direttamente collegate al conto bancario e quindi più pericolose per i nostri risparmi in caso di transazioni non autorizzate. Inoltre, è consigliabile evitare di aggiungere i propri metodi di pagamento a siti web che non risultano affidabili, poiché potrebbe trattarsi di truffe mascherate da portali leciti.

Infine, il consiglio principale è quello di utilizzare sempre una VPN. Indipendentemente dal metodo di pagamento online scelto, sarà di grande aiuto durante le transazioni. Questo perché utilizzando una VPN, tutti i dati inviati e ricevuti dal dispositivo vengono crittografati, così da rendere impossibile risalire ai tuoi dati.

