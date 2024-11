Quasi metà prezzo per il Google Pixel 8 Pro: oggi risparmi più di 500€

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo bomba grazie alle offerte anticipate Black Friday! Si tratta del Google Pixel 8 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 597 euro con uno sconto maxi del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è un vero e proprio portento, capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto vanta un enorme display immersivo da 6,7 pollici che offre immagini davvero entusiasmanti con una risoluzione elevatissima e dai colori sempre brillanti anche sotto la luce diretta del sole. In più la frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia svolgendo.

Allo stesso tempo potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video da vero professionista grazie ad un sistema a quattro fotocamere di livello professionale con uno zoom eccezionale e i controlli Pro che consentono di usare impostazioni avanzate.

La batteria adattiva non è da meno tanto che può durare oltre 24 ore e, attivando il risparmio energetico estremo, arriva fino a 72 ore.

