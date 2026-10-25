Quasi nessuno conosce il senso di questa W sulle targhe

Non è un dettaglio decorativo né un codice misterioso: indica il Wechselkennzeichen, la targa alternata pensata per chi possiede due veicoli e vuole usare un solo numero di immatricolazione, ma mai nello stesso momento. Una soluzione pratica, con qualche possibile risparmio e una gestione più semplice dei mezzi fermi. A patto, però, di rispettare regole precise. Perché dietro quella “W” sulle targhe tedesche ci sono vantaggi, sì, ma anche limiti molto concreti.

La “W” sulle targhe tedesche sta per Wechselkennzeichen, cioè targa intercambiabile. In pratica, lo stesso numero può essere assegnato a due veicoli dello stesso proprietario, ma con una condizione netta: può circolare solo uno dei due. L’altro deve restare fermo, senza la parte mobile della targa. È una formula pensata per chi ha, per esempio, due auto ma ne usa una alla volta, oppure per chi alterna un mezzo di tutti i giorni a un veicolo per il tempo libero.

Come ricordano anche le informazioni diffuse dall’ADAC, l’automobile club tedesco, il sistema nasce come via di mezzo tra due immatricolazioni separate e soluzioni più vincolanti. Non cancella però le regole normali: ogni veicolo deve essere registrato, idoneo alla circolazione e coperto secondo la normativa. La targa condivisa, insomma, non dà il via libera a lasciare un mezzo senza contrassegno dove capita.

Le regole da rispettare: categorie ammesse, limiti e divieti

Il Wechselkennzeichen può essere usato al massimo per due veicoli e solo se appartengono alla stessa categoria. Non si può abbinare a piacere un’auto e una moto. Le combinazioni devono rientrare in classi precise: la classe M1 per le autovetture fino a otto posti oltre al conducente, la classe L per motocicli, tricicli e quad, e la classe O1 per rimorchi fino a 750 chilogrammi di massa complessiva ammessa.

Una targa tedesca con la “W” viene trasferita tra due veicoli, esempio pratico del sistema Wechselkennzeichen.

Restano fuori le targhe già sottoposte a regole particolari: targhe rosse, targhe stagionali, targhe temporanee e targhe per esportazione. Il principio è semplice: uno dei due mezzi circola, l’altro resta fermo in un’area privata o comunque in uno spazio dove possa stare senza targa. Se un veicolo privo di contrassegno viene lasciato sulla pubblica via, può scattare la sanzione. Un dettaglio pratico, ma tutt’altro che secondario.

C’è poi un aspetto che spesso si sottovaluta quando si guarda alla targa alternata come a una comodità. La targa va spostata fisicamente. Significa smontare e rimontare la parte mobile ogni volta che si cambia mezzo. Non è un’operazione difficile, certo. Ma se i veicoli vengono alternati spesso, magari al mattino o sotto la pioggia, diventa un’abitudine da mettere in conto.

Come funziona la targa in due parti e dove si trova il bollino TÜV

La particolarità del Wechselkennzeichen tedesco è la struttura in due parti. La parte mobile contiene la banda europea con la sigla D della Germania, il codice della città o del distretto di immatricolazione, la lettera “W”, lo stemma del Land e una sequenza di lettere. È questa sezione che passa da un veicolo all’altro e permette l’uso alternato della targa.

La seconda parte, invece, resta fissata al singolo mezzo. Qui compaiono l’ultima cifra del numero e, soprattutto, il bollino TÜV, il contrassegno della revisione tecnica tedesca. Non è una scelta casuale: ciascun veicolo deve avere la propria validità tecnica. La targa condivisa non significa revisione condivisa. Ogni mezzo mantiene la sua identità amministrativa.

Sulla parte fissa possono comparire anche indicazioni particolari, come la H per i veicoli storici o la E per quelli elettrici. In alcuni casi questo permette di associare mezzi con caratteristiche diverse, per esempio un’auto a combustione interna e una elettrica, purché rientrino nelle categorie ammesse. La regola, però, non cambia: un solo veicolo alla volta può circolare, e deve avere la targa completa montata.

Costi, assicurazione e convenienza reale per chi possiede più veicoli

Dal punto di vista economico, il Wechselkennzeichen non porta automaticamente a un risparmio sulle tasse. In Germania, per questa formula, non sono previsti vantaggi generalizzati sulla tassa automobilistica. Chi si aspetta uno sconto diretto solo perché usa una targa intercambiabile rischia quindi di restare deluso. La convenienza, semmai, può arrivare dall’assicurazione auto.

Diversi assicuratori tedeschi propongono tariffe dedicate ai veicoli con targa alternata, partendo dal fatto che i due mezzi non possono essere usati insieme. Il risparmio, però, cambia da caso a caso: contano il profilo del conducente, il tipo di veicolo, la zona di immatricolazione e le condizioni della polizza. La risposta, in sostanza, è quella che gli automobilisti si sentono ripetere spesso: dipende dalla situazione concreta.

Per chi possiede due mezzi e ne usa davvero uno solo alla volta, la “W” sulla targa può essere una scelta sensata. Per altri, soprattutto se i veicoli vengono alternati di frequente o devono restare entrambi disponibili su strada, i limiti possono pesare più dei vantaggi. La targa condivisa funziona quando c’è organizzazione: un garage, abitudini regolari e la consapevolezza che quella piccola lettera porta con sé regole molto precise.