Quasi nessuno conosce la funzione segreta del caricatore USB

Alcune porte USB, infatti, possono riconoscere il dispositivo collegato, regolare la potenza e, in certi casi, gestire anche dati o funzioni aggiuntive. Il problema nasce quando si cambia alimentatore, si usa una presa multipla da scrivania o si collega il telefono a un hub: due connettori identici, a colpo d’occhio, possono comportarsi in modo molto diverso. “La forma della porta dice poco, conta il protocollo supportato”, ripetono spesso i tecnici dei centri assistenza davanti a una ricarica troppo lenta. Ed è lì che scatta l’equivoco.

La funzione poco conosciuta dei caricatori USB sta soprattutto nella capacità della porta di “dialogare” con il dispositivo collegato. In pratica, stabilisce quanta energia mandare e con quali limiti di sicurezza. Nei caricabatterie più recenti, in particolare quelli con USB-C, questo scambio avviene tramite standard come USB Power Delivery: telefono, notebook o tablet chiedono tensione e corrente adatte, e l’alimentatore risponde. Non è quindi un semplice passaggio di corrente.

Prima della ricarica vera e propria c’è una piccola trattativa elettronica, rapidissima. Alcuni accessori più completi, come dock da scrivania, monitor con ingresso USB-C o hub alimentati, possono far passare nello stesso cavo dati, video e alimentazione. Un normale alimentatore da muro, però, di solito non trasferisce file: si occupa solo della parte elettrica. La confusione nasce proprio da qui: il connettore sembra lo stesso, ma le funzioni cambiano da prodotto a prodotto.

Ricarica rapida, dati e compatibilità: cosa controllare davvero

La prima cosa da guardare non è solo il numero di watt scritto sulla scocca. Conta l’insieme: caricatore, cavo USB e dispositivo. Un alimentatore da 65 watt, per esempio, non caricherà per forza uno smartphone a 65 watt. Sarà il telefono a fissare il limite massimo, in base al proprio circuito interno e allo standard supportato. “Se il cavo non è adatto, la ricarica scende”, ha spiegato più volte il consorzio USB-IF, l’organizzazione che definisce le specifiche USB.

Un caricatore USB con porte USB-C e USB-A su scrivania, per parlare di ricarica rapida, compatibilità e funzioni oltre la semplice energia.

Per la ricarica rapida entrano in gioco sigle come USB Power Delivery, PPS — usata da diversi telefoni Android per regolare meglio la potenza — o gli standard proprietari dei singoli produttori. Per i dati, la differenza è ancora più netta: un cavo può ricaricare senza problemi ma servire solo ad alimentare, oppure permettere trasferimenti a velocità diverse, da USB 2.0 fino agli standard più recenti. È la scena classica del cassetto pieno di cavetti: sembrano tutti uguali, poi uno copia le foto in pochi minuti e un altro resta fermo o non viene nemmeno riconosciuto.

Caricabatterie economici o non certificati: i rischi da non sottovalutare

Il punto più delicato resta la sicurezza. Un caricabatterie economico o senza certificazioni affidabili può scaldare troppo, fornire corrente in modo instabile o non interrompere l’alimentazione quando qualcosa non va. Le autorità europee richiamano da anni l’attenzione sui prodotti elettrici non conformi, soprattutto quelli venduti senza marchi leggibili, senza dati del produttore o con indicazioni tecniche incomplete. Questo non vuol dire che ogni alimentatore a basso prezzo sia pericoloso.

Però alcuni segnali devono far alzare l’attenzione: plastica che odora di bruciato, surriscaldamento dopo pochi minuti, ronzii, prese che ballano. Dettagli piccoli, ma concreti. Con smartphone e computer portatili, il rischio non riguarda solo la batteria: una tensione fuori specifica può danneggiare anche la scheda di ricarica o le porte del dispositivo. Per questo conviene scegliere prodotti con marcatura CE, valori chiari di volt e ampere, protezioni contro sovraccarico e cortocircuito e, quando possibile, certificazioni riconosciute come quelle indicate da USB-IF per i dispositivi compatibili.

Come verificare in sicurezza che cosa può fare il proprio caricatore

Per capire che cosa può fare davvero un caricatore USB, il primo passo è leggere l’etichetta. Devono comparire valori come 5V, 9V, 12V, 20V e la potenza massima in watt. Se c’è la dicitura PD o Power Delivery, l’alimentatore supporta la gestione della ricarica rapida. Se invece ci sono più uscite, va controllata anche la potenza quando vengono usate insieme: spesso scende rispetto al valore massimo dichiarato su una sola porta.

Una prova prudente si fa collegando un dispositivo compatibile con un cavo certificato e verificando dal sistema operativo se compare l’indicazione di ricarica rapida. Per misure più precise esistono piccoli tester USB, usati anche dai tecnici, che mostrano in tempo reale volt, ampere e watt. Costano poco, ma anche lì è meglio scegliere con criterio. Da evitare, invece, prove improvvisate con adattatori anonimi o cavi danneggiati.

E se un alimentatore scalda troppo, stacca e riattacca la carica senza motivo o fa comparire messaggi di errore, la scelta più sensata è metterlo da parte: cambiarlo costa molto meno che riparare una porta USB bruciata.