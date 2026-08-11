Quasi tutti usano il parasole in auto in modo errato: così non serve a nulla, il verso effettivo è uno solo

Eppure basta metterlo nel verso sbagliato per perdere buona parte della sua utilità. Il gesto sembra scontato: si apre lo schermo, lo si sistema dietro il parabrezza e si chiude l’auto. Ma non è tutto qui. A fare la differenza è il lato rivolto verso il sole.

La regola è semplice: il lato riflettente del parasole va rivolto verso l’esterno, quindi verso il parabrezza e verso il sole. Non verso l’abitacolo. Lo ha ricordato anche Juan José Ebenezer, meccanico spagnolo seguito sui social per i suoi video di consigli pratici, spiegando che l’errore nasce spesso dall’aspetto del prodotto. Il lato colorato, decorato o più “rifinito” viene scambiato per quello da mostrare fuori.

Ma il parasole non serve a fare scena. La parte argentata o lucida ha un compito preciso: riflettere la radiazione solare prima che arrivi su cruscotto, volante, sedili e plastiche interne. Se invece guarda verso l’interno, lavora peggio. Più energia passa attraverso il vetro, viene assorbita dai materiali e contribuisce a far salire la temperatura. Sembra un dettaglio, ma nelle ore più calde può pesare.

Perché l’auto al sole diventa rovente in pochi minuti

Un’auto lasciata ferma sotto il sole può diventare in poco tempo un forno. Il parabrezza lascia entrare luce e calore, mentre l’abitacolo trattiene parte dell’energia accumulata. Il meccanismo è noto: cruscotto, sedili e rivestimenti assorbono la radiazione, si scaldano e poi rilasciano calore nell’aria interna. Ce ne si accorge subito, appena si apre la portiera dopo una sosta anche breve.

Un parasole riflettente montato correttamente all’interno del parabrezza aiuta a limitare il calore nell’abitacolo.

Secondo misurazioni citate in diversi studi sulla temperatura interna delle auto, un veicolo parcheggiato in pieno sole può superare anche i 50 gradi in circa un’ora. Molto dipende dal colore della carrozzeria, dal modello, dall’orientamento dell’auto e dal meteo. Il parasole non fa miracoli e non elimina il caldo, ma riduce una parte dell’irraggiamento diretto sul cruscotto. Per questo il verso conta: la barriera deve respingere la luce prima che penetri nell’abitacolo.

Gli errori più comuni: estetica, montaggio esterno e fissaggi improvvisati

L’equivoco più diffuso riguarda proprio l’estetica del parasole. Molti guardano il lato con la grafica, il colore o la finitura più curata e lo mettono verso il parabrezza, convinti che sia quello giusto. Il consiglio ripetuto da diversi meccanici è molto pratico: non conta quale lato sia più bello, conta quale riflette. Se una faccia è argentata o lucida, quella deve stare verso il sole.

C’è poi un altro errore, meno comune ma più rischioso: mettere il parasole all’esterno del parabrezza, magari fermandolo con i tergicristalli. Può sembrare una soluzione veloce, soprattutto in vacanza o nei parcheggi scoperti. In realtà espone lo schermo a vento, pioggia e furti. E non solo: un fissaggio di fortuna può spostarsi, graffiare parti delicate o rovinare spazzole e guarnizioni. Meglio evitarlo. Il parasole va messo all’interno, ben aderente al vetro, con la parte riflettente rivolta verso fuori.

Più ombra, piccoli spiragli e schermo ben aderente: così funziona meglio

Per avere un risultato migliore, il parasole correttamente posizionato dovrebbe essere accompagnato da qualche accorgimento semplice. Parcheggiare, quando si può, in ombra. Orientare l’auto in modo da esporre meno il parabrezza al sole diretto. E, se le condizioni lo permettono, lasciare un minimo ricambio d’aria. Alcuni automobilisti tengono i finestrini abbassati di pochi millimetri, così da far uscire parte dell’aria calda. Attenzione però: in strada o in zone isolate può aumentare il rischio di furti.

La schermatura funziona davvero solo se copre bene tutta la superficie del parabrezza anteriore e non resta piegata o troppo distante dal vetro. I modelli troppo piccoli lasciano passare raggi laterali. Quelli fissati male scivolano sul cruscotto appena si chiude la portiera. In sintesi, non serve per forza un accessorio costoso: serve usarlo bene. Lato lucido verso l’esterno, montaggio interno e buona aderenza al vetro. Tre mosse rapide prima di chiudere l’auto e allontanarsi sotto il sole.