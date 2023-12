Quattro batterie ricaricabili Amazon Basics a soli 6 euro: prendile ORA e risparmia!

Ottima offerta per chi necessita di batterie ricaricabili: confezione da 4 Amazon Basics Batterie AA, già pre-caricate e quindi pronte all’uso, in offerta a soli 6,29 euro (1,57€ / unità). Risparmi 2,69 euro (il 30%)! Ideali per fotocamere digitali, telecomandi, giocattoli e molto altro.

Confezione da 4 Amazon Basics Batterie AA

Batterie ricaricabili AA (confezione da 4, 2000 mAh): ideali per fotocamere digitali, telecomandi, giocattoli e molto altro. Batteria a lunga autonomia; autoscarica estremamente graduale; mantiene l’80% dell’energia per 24 mesi! Pre-caricate e pronte all’uso; possono essere ricaricate fino a 1000 volte, con una perdita di potenza minima.

Spedite in confezione certificata, di facile apertura; riciclabili. Quando la carica non regge più, le batterie possono essere riciclate.

Confezione da 4 Amazon Basics Batterie AA, già pre-caricate e quindi pronte all’uso, in offerta a soli 6,29 euro (1,57€ / unità). Risparmi 2,69 euro (il 30%)!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.