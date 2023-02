Quattroruote Amazon: 5 gadget tech UTILI per la manutenzione della vostra auto

La sicurezza di poter viaggiare su una vettura collaudata poco prima di partire, che comunque in caso di fermo della batteria o gomme sgonfie ha subito pronta la soluzione, è un sogno che adesso può diventare realtà grazie a questa serie di gadget tech che vi segnaliamo. Si tratta di prodotti che costano poco ma che ti garantiscono una certa sicurezza quando sei in movimento, pronti a tornarti utile in caso di problemi per strada. Dategli un’occhiata, ne vale la pena.

Scanner per la diagnostica dell’auto

Se vuoi tenere sempre d’occhio lo stato di salute della tua auto e le sue prestazioni presenti e future, magari prima di partire per un lungo viaggio, questo piccolo gioiellino è l’ideale. Si tratta infatti di uno scanner per la diagnostica delle vetture che in maniera super semplice è in grado di rilevarti alcuni parametri utili. Il tutto al modico prezzo di 29€ su Amazon.

ZUS – monitor batteria auto

ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS. Proprio così: quante volte parcheggiate l’auto e dopo non vi ricordate il punto esatto? Ebbene, con questo gioiellino problema risolto: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Km percorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente.

Avviatore auto multifunzione

Un avviatore auto completa di segnalatore di emergenza, torcia e powerbank ad appena 48€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Lo trovi ora in offerta su Amazon se sei registrato ai servizi Prime. Un prodotto super utile sempre, anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Rapporto qualità-prezzo eccellente, con un risparmio del 15%. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon 15% sulla pagina prodotto, prima di andare alla cassa. Compralo su Amazon a 48€ Compressore digitale portatile Se vuoi risolvere ogni problema legato alle ruote sgonfie del motore, della bici o dell’automobile, ed eliminare quindi i rischi di restare in panne quando meno te lo aspetti, qui c’è il prodotto che fa per te. Grazie a questa offerta di Amazon, con circa 35€ e un risparmio di 19,00€ (35%), puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria con sensore pressione e luce al LED, per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro. Compralo su Amazon a 35€ Chiave universale La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€. Comprala su Amazon a 9€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.