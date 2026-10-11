Quel piccolo puntino sul numero cinque del telecomando del televisore ha una funzione che forse non conosci

Ci sono dettagli sui telecomandi che sfuggono anche a chi li usa ogni giorno, e uno in particolare nasconde una funzione sorprendentemente utile nella vita quotidiana.

Quel piccolo segno sul numero cinque è facile da ignorare, soprattutto quando si cambia canale distrattamente. Eppure dietro questa scelta c’è un principio di accessibilità che riguarda molti oggetti di uso comune. Capire come funziona significa scoprire quanto possa contare un dettaglio quasi invisibile.

Il riferimento tattile nato per usare i tasti senza guardarli

Chi ha provato a cambiare canale con il telecomando della TV in una stanza buia lo sa bene: trovare il tasto giusto può diventare una piccola caccia al tesoro. Quel segno sul tasto 5, spesso appena percettibile sotto il polpastrello, non è un difetto e nemmeno un vezzo di design. È un riferimento tattile. Serve a capire dove ci si trova sul tastierino senza abbassare lo sguardo e senza accendere la luce.

L’idea arriva dal mondo della telefonia, dove la disposizione dei numeri e il riconoscimento del tasto centrale sono stati fissati nella raccomandazione internazionale E.161 dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Una soluzione minima, quasi invisibile. Ma ancora molto utile. Per le persone cieche o ipovedenti significa più autonomia; per tutti gli altri è una comodità pratica, magari quando il telecomando scivola tra i cuscini mentre si guarda un film.

Perché il rilievo si trova proprio sul numero 5

La scelta del numero 5 ha una ragione precisa: è al centro del tastierino numerico. Da lì il dito può orientarsi facilmente. In alto c’è il 2, in basso l’8, a sinistra il 4, a destra il 6. Una volta trovato quel piccolo rilievo, il resto della griglia si ricostruisce quasi da solo, con un po’ di abitudine.

È lo stesso meccanismo che permette di comporre un numero su un vecchio telefono fisso senza guardare, o di cambiare canale sul televisore restando concentrati sullo schermo. In alcuni modelli il segno è un puntino, in altri una barretta o una leggera bombatura. La forma può cambiare, la funzione no: dare al dito un punto fermo. Il produttore può modificarne l’aspetto, ma l’idea resta quella dell’accessibilità applicata agli oggetti di tutti i giorni, senza bisogno di spiegazioni o tecnologie particolari.

Dai telecomandi ai bancomat: dove ritroviamo gli stessi segnali di accessibilità

Il rilievo sul tasto 5 non riguarda soltanto il telecomando del salotto. Segnali simili si trovano sui telefoni, su alcuni telecomandi per decoder, impianti audio e climatizzatori, ma anche nei bancomat. In questi casi, spesso, i tasti di conferma, correzione e annullamento hanno forme o simboli riconoscibili al tatto. Il principio è sempre lo stesso: aiutare chi usa il dispositivo a distinguere i comandi principali senza affidarsi solo alla vista.

Anche le tastiere dei computer seguono una logica simile: sulle lettere F e J ci sono due piccoli trattini in rilievo, utili per posizionare correttamente gli indici quando si scrive a dieci dita. Sono dettagli che quasi non si notano, finché non servono. Poi arriva una sera, la luce è spenta, il telecomando è in mano, e quel puntino diventa una piccola bussola domestica. Un esempio concreto di come l’accessibilità, quando è pensata bene, possa aiutare tutti senza farsi troppo vedere.