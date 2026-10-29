Quel triangolino vicino alla pompa della benzina ti dice da che lato fare rifornimento

Serve eccome: indica da quale lato fare rifornimento quando ci si avvicina a un distributore con un’auto che non si conosce bene. Basta quel piccolo triangolino vicino all’icona del carburante per evitare dubbi, retromarce e manovre scomode davanti alla colonnina. Con un’auto a noleggio, una vettura aziendale o una macchina appena comprata, può rispondere subito alla domanda più semplice: “Lo sportellino è a destra o a sinistra?”.

Il triangolino vicino all’indicatore del carburante ha un significato molto semplice. Se la freccia punta a sinistra, lo sportellino del serbatoio si trova sul lato sinistro dell’auto. Se punta a destra, il bocchettone è sul lato destro. Non segnala un guasto, non avvisa di una scadenza e non c’entra con il tipo di carburante. Dice solo da che parte conviene accostare alla pompa.

È un dettaglio presente su molti modelli recenti e viene indicato anche nei manuali di diversi costruttori, tra cui Ford e Mazda, come aiuto pratico al momento del rifornimento. La sua utilità si capisce soprattutto nelle aree di servizio affollate: si entra nella corsia sbagliata, ci si accorge troppo tardi dello sportellino dall’altra parte e si finisce per fare retromarcia, tirare il tubo o cambiare colonnina. Una piccola cosa, certo. Ma molto comoda.

Dove cercarlo sui cruscotti analogici e sui display digitali

Sulle auto con cruscotto analogico, la freccia del carburante si trova di solito accanto al simbolo della pompa, vicino alla lancetta o alle tacche del livello nel serbatoio. A volte è minuscola, quasi stampata di lato all’icona. In altri casi è più evidente, soprattutto nei quadri strumenti più recenti. Prima di entrare nell’area di servizio, basta davvero uno sguardo.

Il cruscotto mostra l’icona della pompa accanto all’indicatore del carburante, utile per capire il lato del rifornimento.

Sui modelli con display digitale, invece, il triangolino può comparire nella schermata principale del computer di bordo, vicino alla grafica del livello carburante o accanto alla spia della riserva. La posizione cambia da marchio a marchio, e può variare anche tra versioni dello stesso modello. Ogni costruttore organizza il quadro strumenti a modo suo. In alcuni casi bisogna scorrere le schermate del display; in altri la freccia resta sempre lì, fissa, vicino alla piccola pompa.

Attenzione, però, a non confonderla con altri segni disegnati dentro l’icona. Alcune pompe raffigurate sul quadro hanno linee, tubi o dettagli stilizzati che possono trarre in inganno. Il riferimento giusto è la piccola freccia direzionale accanto al simbolo o alla scala del carburante: il lato verso cui punta è quello in cui si trova lo sportellino.

Quando torna utile: auto a noleggio, car sharing e veicoli appena acquistati

La freccia accanto alla pompa torna utile soprattutto quando non si guida la propria macchina. Succede con le auto prese a noleggio, con il car sharing, con una vettura aziendale ritirata da poco o con l’auto di un familiare. Si arriva al distributore, magari di corsa, e solo in quel momento arriva il dubbio: colonnina a destra o a sinistra?

In casi così, controllare il quadro strumenti prima di fermarsi fa risparmiare tempo e qualche manovra inutile. “Mi è capitato di scendere per controllare”, raccontano spesso gli automobilisti nei forum dedicati alla manutenzione. Segno che questo piccolo trucco non è ancora conosciuto da tutti. Molti continuano a cercare lo sportellino nello specchietto laterale, oppure provano a ricordare com’era fatta l’auto vista pochi minuti prima nel parcheggio.

Il dettaglio aiuta anche quando si compra un veicolo nuovo o usato e bisogna ancora prendere confidenza con la macchina: comandi, schermate, pulsanti, apertura del tappo. In quei primi giorni, un segno minuscolo sul cruscotto può evitare esitazioni davanti alla pompa. Nulla di grave, certo. Ma chi si è ritrovato con una fila di auto dietro sa bene quanto anche pochi secondi possano sembrare lunghi.

Gli errori da evitare: non è la spia della riserva né un indicatore del livello

Il triangolino del carburante non indica quanta benzina o gasolio resta nel serbatoio. Per quello ci sono la lancetta, le tacche digitali o, su alcuni modelli, la percentuale e l’autonomia stimata. La spia della riserva, invece, si accende quando il carburante scende sotto una certa soglia, diversa a seconda dell’auto e delle scelte del costruttore.

Per questo non va letto come un avviso sulla quantità rimasta. Il suo compito è uno solo: indicare dove si trova lo sportellino per il rifornimento. Se il simbolo non c’è o non è chiaro, il riferimento più sicuro resta il manuale del veicolo, spesso disponibile anche in formato digitale nelle app dei costruttori o nel sistema infotainment.

Non tutte le auto mostrano questa informazione nello stesso modo. Alcuni modelli non hanno una freccia ben visibile, altri usano grafiche meno immediate. Alla prossima sosta con una macchina che non si conosce, però, vale la pena guardare il quadro strumenti prima di scegliere la corsia: quel piccolo segno vicino alla pompa può evitare una manovra in più.