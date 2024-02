Questa ACTION CAM subacquea ti REGALA foto e video in 4K HD con appena 39€

L’action cam SJCAM SJ4K è la scelta perfetta per chi cerca una videocamera subacquea versatile e di alta qualità. Con la sua capacità di registrazione in 4K HD, potrai catturare immagini nitide e dettagliate sia sopra che sotto l’acqua. Dotata di stabilizzazione dell’immagine a 6 assi, questa action cam assicura video fluidi e stabili anche durante le attività più intense. Con 39€ questo gioiellino può essere tuo grazie al doppio sconto del 14% più il coupon sconto del 20%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Action cam SJCAM SJ4K, piccola delizia

Grazie al grandangolo da 170°, potrai catturare più dettagli e ottenere scatti spettacolari, mentre lo zoom 5X ti permette di avvicinarti ai soggetti senza perdere qualità. Con la sua resistenza all’acqua fino a 40 metri di profondità e le due batterie incluse, potrai esplorare il mondo subacqueo senza preoccuparti della durata della batteria.

Inoltre, SJCAM SJ4K viene fornita con una scheda SD da 32GB e un kit completo di accessori per il montaggio su casco, rendendola pronta all’uso in qualsiasi situazione. Connettività WiFi integrata ti consente di controllare la videocamera da remoto tramite l’app dedicata, per un’esperienza di registrazione ancora più comoda e intuitiva.

E, dulcis in fundo, come accennato prima, è anche dotata di stabilizzazione dell'immagine a 6 assi, elemento che garantisce a questa action cam la possibilità di realizzare video fluidi e stabili anche durante le attività più intense.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.