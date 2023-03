Questa Action Camera 4K impermeabile è in SVENDITA TOTALE su Amazon

La Action Camera di Apexcam in super offerta su Amazon riesce a catturare qualsiasi soggetto in una risoluzione eccezionale, regalando video in 4K a 60 frame per secondo e immagini da 20 megapixel. L’ultima offerta di Amazon è irresistibile: grazie al 27% di sconto, a cui devi aggiungere un coupon omaggio del valore del 10%, il prezzo crolla da 109,99 euro a 71,99 euro. E se sei abbonato a Prime benefici anche della spedizione gratuita.

Apexcam X60 Pro in sconto del 27% su Amazon (più coupon 10%)

Il modello X60Pro di Apexcam ha tutto per diventare il tuo primo alleato durante le riprese di video e immagini in qualsiasi contesto, che sia una gara di sci in alta quota, una prova di trialthon sotto il sole cocente o una gara di immersione subacquea, grazie alla sua resistenza fino a 40 metri. Divertiti con le funzioni time-lapse, foto a raffica, video in loop e grandangolare 170 gradi, con quest’ultime che possono poi essere corrette in automatico senza regolazione. Altro punto di forza della action cam di Apexcam è la stabilizzazione elettronica dell’immagine con giroscopio a 6 assi.

In dotazione ricevi anche due batterie ricaricabili da 1350 mAh per registrare video fino a 360 minuti, più un doppio caricatore, una custodia impermeabile, un microfono esterno e un comodo telecomando da usare quando colleghi la action cam al tuo telefono o al tablet tramite l’app iSmart.

Se stai prendendo in considerazione l’acquisto della tua prima action cam o desideri un modello superiore rispetto a quello di cui sei già in possesso, valuta attentamente l’acquisto della Apexcam X60Pro, oggi in offerta sensazionale su Amazon a soli 71,99 euro.

