Questa App che trasforma la fotocamera in una retrò sta facendo impazzire il web

L’app fotografica, disponibile per Android e compatibile anche con iPhone, punta su un’estetica ispirata alla pellicola 35 mm e applicata già al momento dello scatto. Non un filtro messo dopo, insomma. Ma una scelta fatta prima di premere il pulsante.

Le fotocamere degli smartphone moderni scattano immagini nitide, luminose, spesso già pronte per essere pubblicate. Ma dietro quel risultato c’è parecchio lavoro del software del telefono. Il chip interviene sullo scatto, riduce il rumore, aumenta la nitidezza, corregge l’esposizione e, spesso, cambia colori e contrasto seguendo lo stile del marchio: più deciso su alcuni Samsung Galaxy, più naturale sugli iPhone, almeno secondo la percezione di molti utenti.

Il punto è proprio questo. Chi cerca uno stile più personale parte già da una foto “cucinata” dagli algoritmi della fotocamera standard. Poi magari ci mette sopra un preset di Lightroom o un filtro di Snapseed, ma il risultato non sempre regge: può diventare piatto, poco pulito, a tratti artificiale. Anche disattivando funzioni come Ottimizzatore scena o HDR automatico su un Galaxy, oppure scegliendo il formato RAW, resta quasi sempre un passaggio in più: aprire un’app, regolare, esportare. Un piccolo rito tecnico. Utile, certo. Ma non per tutti.

Come FlareCam dà allo scatto un look cinematografico fin dall’inizio

La particolarità di FlareCam sta nel momento in cui interviene sull’immagine. Secondo la descrizione tecnica dell’app, il software prende i dati del sensore prima della normale compressione applicata dal telefono e usa shader OpenGL per dare allo scatto un effetto ispirato alla fotografia analogica. Solo alla fine salva il risultato in JPEG, non in RAW.

Smartphone con inquadratura calda in stile pellicola accanto a negativi 35mm e un obiettivo, per raccontare l’estetica analogica negli scatti mobile.

Per chi la usa, il punto è chiaro: la foto nasce già con il suo look cinematografico. Non bisogna scegliere un filtro dopo, né provare a ricreare un’atmosfera in post-produzione. Si sceglie lo stile, si inquadra, si scatta. Fine. È un modo di fotografare più vicino alla pellicola tradizionale, quando la resa dipendeva dal rullino scelto prima di uscire di casa, non da una modifica fatta la sera davanti allo schermo.

L’app cerca anche di evitare quell’effetto da filtro pesante che si riconosce subito. I profili colore sono ispirati a nomi noti della fotografia su pellicola, come Portra, Superia, Velvia e Kodachrome, senza però alcun legame ufficiale con questi marchi. Sono quindi stili “ispirati a”, non simulazioni certificate. Una precisazione piccola, ma necessaria.

Ricette, grana e colori: così si costruisce il proprio stile

Dentro FlareCam lo stile si regola con pochi comandi diretti: tonalità, nitidezza, grana, gestione del colore e dell’alone luminoso attorno alle alte luci, quel bagliore caldo che richiama certe foto scattate con vecchie compatte o con pellicole vintage. Non ci sono, almeno nell’impostazione descritta, cornici invadenti o effetti nostalgia troppo caricati. Al centro resta la resa dell’immagine.

Una funzione interessante è quella delle ricette fotografiche. Le impostazioni possono diventare un codice di 15 caratteri, da condividere con un amico o da copiare su un altro telefono per ottenere lo stesso stile. In pratica, chi trova una combinazione riuscita può passarla ad altri senza spiegare ogni singolo parametro. “Prova questa”, verrebbe da dire. E lo scatto cambia subito tono.

C’è anche una sezione per le ricette per pellicole personalizzate, con profili creati dagli sviluppatori e dagli utenti. Per chi non vuole partire da zero, è la strada più rapida: si sceglie un’impostazione, si guarda nel mirino e si prova. L’interfaccia, secondo le prime prove, resta essenziale: compensazione dell’esposizione, scelta dell’obiettivo, cornice della pellicola. Pochi comandi, niente menu pieni di voci. E, dettaglio non da poco per un’app gratuita, nessuna pubblicità durante lo scatto.

Limiti, compatibilità e differenze con RAW e fotocamera standard

Il limite più evidente di FlareCam è anche una sua scelta precisa: la “ricetta” non si cambia dopo lo scatto. Una volta premuto il pulsante, l’effetto resta dentro il JPEG finale. Per alcuni sarà un difetto, per altri il senso stesso dell’app. È un modo di fotografare meno reversibile, più immediato, vicino all’uso di una macchina usa e getta: si decide prima, poi si accetta il risultato.

Quanto alla compatibilità, l’app è disponibile su Google Play Store per Android e risulta compatibile anche con iPhone, con una versione gratuita pensata per provare le funzioni di base. La versione Pro sblocca tutte le opzioni e può essere acquistata con abbonamento oppure con pagamento una tantum a vita, secondo quanto indicato nella scheda dell’app. Restano però alcune differenze tra produttori: lo sviluppatore segnala che su certi telefoni le app di terze parti non possono usare tutte le lenti. Su alcuni Samsung, per esempio, il teleobiettivo può non essere disponibile, mentre su dispositivi Google e Motorola l’accesso risulta meno limitato.

Rispetto al RAW, FlareCam non punta a lasciare il massimo margine di correzione dopo lo scatto. Fa quasi l’opposto: riduce la post-produzione e porta la scelta creativa dentro la fotocamera. Rispetto all’app standard dello smartphone, offre meno automatismi e più carattere. Chi vuole il pieno controllo tecnico continuerà forse a preferire RAW e programmi di editing. Chi invece cerca un effetto analogico rapido, coerente e già pronto nel rullino, può trovare in FlareCam una piccola alternativa concreta alla fotografia computazionale di tutti i giorni.