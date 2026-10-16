Questa App che tutti abbiamo sullo smartphone in realtà è un falso

Un’app che sembra identica a un servizio famosissimo può ingannare anche chi scarica software soltanto dagli store ufficiali del proprio smartphone senza sospettare alcun problema.

È quanto emerge da un caso che riguarda un’app Android capace di confondere numerosi utenti. Tra nome e icona molto simili a quelli originali, alcuni dettagli avrebbero reso difficile riconoscere la differenza. La vicenda riaccende l’attenzione sui controlli del Play Store e sulle precauzioni da adottare prima di installare un’applicazione.

Il falso Chrome finito tra i risultati sponsorizzati

La parte più delicata della storia è questa: la presunta copia di Google Chrome non era nascosta chissà dove nello store. Sarebbe comparsa anche tra i risultati sponsorizzati del Play Store. Cercando il browser, alcuni utenti potevano quindi trovarsi davanti un’app con lo stesso nome e un’icona molto simile a quella ufficiale.

Solo che lo sviluppatore non era Google LLC. Un dettaglio decisivo, ma facile da perdere se si scarica in fretta, dal telefono, senza leggere troppo. “Sembrava Chrome, ma lo sviluppatore non era Google”, hanno scritto alcuni utenti nelle discussioni online.

Al momento non risultano prove pubbliche della presenza di malware, ma il punto resta pesante: un’app capace di imitare uno dei prodotti più installati al mondo è riuscita a passare dai controlli dello store ufficiale.

Da “Ball Bounce” alla chat con avatar AI: così l’app ha cambiato faccia

Secondo le ricostruzioni circolate su Reddit, l’app di Hizbartech non sarebbe nata come clone del browser. All’inizio era stata caricata con il nome Ball Bounce, quindi come un semplice gioco. Solo dopo avrebbe cambiato identità, presentandosi come Google Chrome.

Non solo il nome: anche l’icona sarebbe stata modificata, rendendola molto più credibile per chi scorre rapidamente i risultati. Una volta installata, però, gli utenti non si trovavano davanti a un browser. Raccontano di aver aperto una chat con avatar basati su intelligenza artificiale, qualcosa di molto lontano da ciò che ci si aspetta scaricando Chrome.

È un passaggio tecnico, ma importante: cambiare nome, icona e funzione dopo la pubblicazione può ingannare l’utente medio. E, forse, anche qualche controllo automatico.

Il caso che imbarazza Google e riapre il tema dei controlli

La vicenda arriva in un momento scomodo per Google, che negli ultimi mesi ha insistito molto sulla sicurezza di Android, soprattutto contro i rischi del sideloading, cioè l’installazione di app fuori dal Play Store. Qui, però, il problema è nato dentro il negozio ufficiale.

Google ha poi rimosso l’app, ma resta una domanda: come ha fatto un’applicazione non legata all’azienda a usare nome, logo e annunci collegati a Chrome?

Per gli utenti la lezione è semplice, anche se fastidiosa: vedere un’app nel Google Play Store non basta per fidarsi. Prima di installare conviene controllare sempre lo sviluppatore, le recensioni, la data degli ultimi aggiornamenti e le autorizzazioni richieste. Nel caso di Chrome, lo sviluppatore corretto è Google LLC. Tutto il resto merita almeno un secondo sguardo.