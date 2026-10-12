Questa App ti svela le reali potenzialità dei tuoi cavi USB

Perché a guardarli sembrano tutti uguali, ma tra velocità di trasferimento, potenza di ricarica e standard supportati le differenze possono essere enormi.

Il punto, per chi usa ogni giorno iPhone, notebook, monitor o SSD esterni, è molto concreto: i cavi USB-C si somigliano tutti. Stesso attacco, stessa forma, spesso anche lo stesso colore. Poi però, sotto la guaina, cambiano parecchio.

Uno può servire solo per la ricarica. Un altro trasferisce dati, ma piano. Un altro ancora regge un monitor o una memoria esterna veloce. Da fuori, però, non si vede nulla. Ed è così che nasce la solita scena da scrivania: tre o quattro cavi nel cassetto, nessuna etichetta, e il dubbio su quale usare.

Con l’arrivo dello standard USB-C su sempre più dispositivi, compresi gli iPhone più recenti, il connettore unico ha semplificato una parte della vita digitale. Ma solo una parte. Perché una presa uguale non significa prestazioni uguali. E il cavo sbagliato può rallentare un trasferimento o non dare abbastanza energia a un dispositivo più esigente.

WhatCable mostra velocità, ricarica e standard supportati

WhatCable prova a risolvere proprio questo problema. Il funzionamento è semplice: quando un cavo USB-C viene collegato al Mac, l’app mostra le caratteristiche rilevate. Secondo quanto riportato da Computer Bild, il programma indica se il cavo può trasferire dati, quale velocità massima supporta e con quale potenza di ricarica può alimentare i dispositivi.

Cavi USB-C visivamente identici collegati a laptop, SSD e smartphone, per spiegare differenze di velocità e ricarica.

L’app segnala anche lo standard USB o Thunderbolt compatibile. Un dettaglio che può fare la differenza. Perché ricaricare uno smartphone durante la giornata è una cosa; usare una SSD esterna per spostare file pesanti o collegare un monitor a un portatile è un’altra. In quei casi, la sigla tecnica smette di essere teoria e diventa pratica quotidiana.

Il programma è disponibile gratuitamente su GitHub, la piattaforma usata dagli sviluppatori per pubblicare e condividere codice e applicazioni. Dal materiale disponibile non risultano indicazioni su eventuali versioni per Windows o Linux. Per ora, quindi, il riferimento resta macOS, e di conseguenza gli utenti Mac.

Da USB 2.0 a Thunderbolt, il salto è da 480 Megabit a 40 Gigabit al secondo

La distanza tra un cavo e l’altro può essere notevole. Un normale cavo USB 2.0 arriva a 480 Megabit al secondo e può supportare fino a 60 Watt di potenza in ricarica, secondo i dati tecnici citati da Computer Bild. Per molte operazioni di base può bastare. Ma non sempre.

I cavi USB4 moderni possono arrivare fino a 40 Gigabit al secondo e a una potenza di 100 Watt. Lo standard Thunderbolt, invece, mantiene la stessa soglia di 40 Gigabit al secondo per il trasferimento dati, ma può spingersi fino a 240 Watt per la ricarica, a patto che tutta la catena — cavo, alimentatore e dispositivo — sia compatibile.

Detta così, non è una finezza da scheda tecnica. Vuol dire che un backup può durare pochi minuti oppure molto di più. Che un monitor può funzionare come previsto, oppure no. Che un notebook può caricarsi alla potenza giusta o procedere a rilento. E spesso l’utente se ne accorge solo dopo aver collegato tutto.

Quando conviene controllare il cavo prima di collegare iPhone, SSD, monitor e notebook

Un controllo con WhatCable può tornare utile soprattutto a chi ha accumulato nel tempo diversi cavi USB-C: quello trovato nella confezione dello smartphone, quello del caricatore, quello comprato per il portatile, quello rimasto nello zaino. Sembrano intercambiabili. Non sempre lo sono.

Prima di collegare un iPhone per trasferire foto e video, una SSD esterna per lavorare su file pesanti, un monitor USB-C o un notebook da ricaricare, sapere che cosa supporta davvero il cavo evita prove inutili. È una verifica rapida, quasi da banco di lavoro digitale, ma può pesare nella routine di chi usa più dispositivi ogni giorno.

Resta il punto essenziale: la qualità del cavo non dipende solo dal connettore, ma dallo standard interno e dalle specifiche dichiarate o rilevate. WhatCable non migliora le prestazioni del cavo. Le rende visibili. E davanti a un accessorio così comune, ma spesso così poco chiaro, può già essere abbastanza.