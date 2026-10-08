Questa banconota da 5 euro ne vale in realtà 420 per un errore

Una normale banconota da 5 euro può trasformarsi in un pezzo da collezione quando presenta un errore di produzione abbastanza raro e riconoscibile.

È quanto accaduto a un esemplare arrivato fino a 420 euro durante una vendita numismatica. Non basta però trovare un biglietto vecchio o leggermente fuori asse: a fare la differenza sono tipo di errore, autenticità e conservazione. E il particolare da controllare si trova proprio lungo i bordi.

L’errore di taglio che ha fatto salire il prezzo a 420 euro

Il caso riguarda una banconota da 5 euro difettosa descritta da CGB con l’espressione décalage de massicotage. In parole semplici, si tratta di uno spostamento del taglio rispetto al disegno stampato. I margini non tornano: la grafica risulta fuori asse, troppo vicina a un bordo o comunque sbilanciata rispetto a un normale biglietto. È questo particolare, non il valore facciale della banconota, ad aver attirato l’interesse dei collezionisti.

L’esemplare era stato stimato 150 euro, ma la vendita si è chiusa a 420 euro, con sei partecipanti, secondo la scheda del lotto CGB Numismatique 4420130. La cifra, va ricordato, era indicata al netto delle commissioni di vendita. Un risultato notevole, certo, ma non una regola valida per tutte le banconote con margini strani. Per avere un valore, l’anomalia deve essere autentica e riconosciuta come errore di fabbricazione.

Data, firma e conservazione: cosa pesa davvero nella valutazione

La banconota venduta era del 2002 e portava la firma di Wim Duisenberg, primo presidente della Banca centrale europea. Sono dettagli utili per identificare il biglietto, ma da soli non bastano a spiegare una valutazione di centinaia di euro. Come ricordano spesso gli operatori della numismatica, quando si parla di banconote euro ricercate, la rarità nasce dal difetto, non dalla data in sé.

Conta molto anche lo stato di conservazione. Nel caso citato, la scheda classificava l’esemplare in qualità TTB, sigla usata nel mercato francese per indicare una conservazione buona, anche se non perfetta. Pieghe, macchie, strappi o interventi successivi possono far scendere il valore. Al contrario, un difetto evidente e originale, su un biglietto rimasto integro, può rendere la banconota molto più interessante agli occhi degli appassionati.

Come controllare una banconota sospetta senza rovinarla

Chi pensa di avere nel portafoglio una banconota da 5 euro con errore di taglio dovrebbe prima confrontarla con immagini affidabili di esemplari già noti. Meglio osservare con calma fronte e retro, guardando i margini, l’allineamento dei motivi grafici e la distanza della stampa dai bordi. Basta un controllo semplice, alla luce naturale, senza piegare o maneggiare troppo il biglietto.

C’è poi una regola pratica: non tagliare, non incollare, non stirare e non provare a “sistemare” la banconota. Qualsiasi intervento può comprometterne il valore e rendere più complicata una perizia.

La scritta “SPECIMEN” visibile nelle immagini diffuse da CGB, inoltre, era stata aggiunta alle illustrazioni e non compariva sul biglietto venduto. In caso di dubbio, la scelta più prudente resta rivolgersi a un professionista della numismatica, in grado di distinguere un vero errore di stampa o taglio da una modifica fatta in un secondo momento.