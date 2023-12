Questa bellissima Polaroid è il regalo di Natale che stavi aspettando (89,99€ su Amazon)

La Polaroid Go Generation 2 Red è in offerta su Amazon a 89,99€, il prezzo più basso di sempre per questo modello. Disponibile anche nei colori nero e bianco, puoi riceverla a casa tua già domani grazie alla spedizione rapida di Prime. Ecco il link all’offerta.

Generation 2 è il nuovo modello della serie Polaroid Go, una delle migliori fotocamere istantanee disponibili oggi sul mercato. Per gli amanti delle foto, è anche un’ottima idea regalo per Natale.

Polaroid Go Generation 2 in offerta a meno di 90€ su Amazon

La nuova fotocamera Polaroid Go si distingue per le sue dimensioni portatili e per la funzione della doppia esposizione. Ideale da portare con sé in viaggio, riesce a catturare la scena intorno con una creatività fuori dal comune.

All’inizio il suo potenziale creativo, nonostante sia la più piccola fotocamera istantanea al mondo, lascia a bocca aperta anche gli appassionati di fotografia. Tutto merito dello specchio per selfie, l’autoscatto, la già citata doppia esposizione e la possibilità di abbinare i suoi filtri colorati.

Il nuovo modello è compatibile con la pellicola Polaroid Go, il formato più piccolo di pellicola istantanea Polaroid, e dimostra di guardare alla sostenibilità ambientale essendo realizzato con il 30% di materiali riciclati.

Polaroid Go Generation 2 è in offerta a 89,99€ sul sito amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.