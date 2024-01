Questa bistecchiera Rowenta in OFFERTA offre fino a 9 programmi di cottura: prendila ORA a SOLI 139 euro!

Rowenta gr722d optigrill+ xl non è una semplice bistecchiera elettrica: vanta comode piastre rimovibili, 9 programmi di cottura automatici, modalità manuale e surgelati, grill intelligente con potenza da 2000 w, un utile indicatore di cottura. Oggi puoi prenderla a soli 134,99 euro, grazie alla combo sconto del 6% + coupon del 10%.

Caratteristiche prodotto

Con la bistecchiera Rowenta Optigrill XL intelligente puoi cucinare qualsiasi tipo di carne in modo semplice e veloce, cuocere una grande varietà di alimenti e preparare frutta e verdura come piacciono a te. Sfrutta i 9 programmi di cottura (Hamburger, Carne rossa, Sandwich, Salsicce, Pesce, Pollame, Frutti di mare, Pancetta, Maiale) per adattare automaticamente la temperatura a ogni tipo di alimento e cuocerlo come desiderata. Usa la modalità manuale con 4 livelli regolabili di temperatura per preparare tipi diversi di carne, pesce, frutta e verdura; la bistecchiera è dotata inoltre di una modalità per alimenti surgelati.

Il display indica l’avanzamento di cottura per una cottura perfetta, da al sangue a ben cotto; un bip sonoro ad ogni livello ti segnala che la tua carne è pronta e cotta esattamente come la preferisci! Il rilevamento automatico dello spessore imposta automaticamente la temperatura adatta alle dimensioni e allo spessore di qualsiasi tipo di alimento nei programmi indicati. La superficie di cottura XL (40×20 cm) del grill elettrico è adatta per 6-8 persone e ti permette di cucinare per tutta la famiglia e i tuoi amici. Le piastre amovibili in alluminio pressofuso antiaderenti dalle prestazioni elevate sono rivestite con PTFE per una pulizia veloce; sia le piastre che la vaschetta per raccolta grassi sono lavabili in lavatrice.

