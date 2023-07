Questa borraccia termica mantiene la bevanda fresca per 16 ore (Amazon)

Sei in partenza per le vacanze e non sai come fare con questa ondata di calore eccezionale. Va bene l’aria condizionata in macchina, va bene i classici ghiaccioli, va bene tutto, ma le bevande? Come riuscire a mantenerle fredde senza che dopo un paio d’ore si trasformino in acqua calda?

Su Amazon c’è un’ottima soluzione: la borraccia termica Umi, in grado di conservare la temperatura di ciascuna bevanda per 16 ore, un tempo più che sufficiente sia per qualsiasi viaggio in auto sia per eventuali escursioni in montagna o altre attività sportive. Il prezzo? Oggi è in offerta a 11,89 euro, il più basso degli ultimi 30 giorni.

Borraccia termica Umi in offerta al prezzo più basso su Amazon

Il prodotto del marchio Umi (brand Amazon) è una borraccia isotermica costruita in acciaio inox. Presenta un design a doppia parete con vuoto d’aria, caratteristica che gli consente di mantenere la bevanda fresca per 16 ore (d’inverno, invece, mantiene il calore per 8 ore).

Il design classico e allo stesso tempo pratico ed elegante è stato pensato appositamente per rientrare alla perfezione nei portabicchieri delle auto. Hai quindi sempre a disposizione la tua bevanda preferita, che sia il tè, l’acqua o il caffè.

Prima di usarla, ti suggeriamo di lavarla con cura così da rimuovere qualsiasi tipo di odore. Per un risultato ancora più efficace, per la pulizia puoi usare un paio di bustine di tè oppure delle foglie.

Approfitta del prezzo più basso di Amazon per acquistare la borraccia termica Umi a soli 11,89 euro.

