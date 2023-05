Questa carta di credito è gratuita e ha una polizza viaggi inclusa: ideale per le vacanze

L’estate e le vacanze si avvicinano: prima di mettersi in viaggi è importante verificare di avere a disposizione una carta di credito completa e vantaggiosa. Tra le opzioni da considerare c’è Carta YOU di Advanzia Bank. La carta di credito in questione è una carta gratuita, con canone zero e con zero commissioni legate all’utilizzo (sia prelievi che pagamenti, anche all’estero).

In più, questa carta ha una polizza viaggi gratuita inclusa oltre a garantire la possibilità di rateizzare le spese. Si tratta della scelta giusta per chi ha bisogno di una carta di credito da usare in vacanza. Questo strumento di pagamento è davvero completo e consente un utilizzo senza limitazioni, soprattutto quando ci si trova all’estero. Si tratta di una carta Mastercard.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta di emissione (senza costi). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Carta YOU: carta di credito gratuita e con polizza viaggi inclusa per le vacanze

Scegliere Carta YOU significa poter contare su di una carta di credito a zero spese. Questa carta è disponibile senza dover aprire un nuovo conto corrente. In più, la carta presenta canone zero e zero commissioni sull’utilizzo. Con Carta YOU, infatti, sia i pagamenti che i prelievi sono senza commissioni, anche se effettuati all’estero.

Da notare, inoltre, che c’è una polizza viaggi inclusa che rappresenterà un valido supporto per chi si prepara a vivere una vacanza, soprattutto all’estero. C’è poi la possibilità di rateizzare le spese, in modo da dilazionare i pagamenti per un periodo di tempo molto lungo e vivere le vacanze con maggiore tranquillità.

Carta YOU è richiedere senza costi di emissione. Basta accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta. La carta sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente.

