Questa cassa a conduzione ossea è GENIALE e fa tremare i muri di casa

La tecnologia relativa all’ascolto audio tramite trasduzione ossea è una novità in forte ascesa nell’ambito della produzione di auricolari, e ora anche di casse e altoparlanti. Questo tipo di conduzione consente al suono, tramite apposite tecniche, di potersi propagare attraverso le ossa del cranio umano fino alla parte più interna del sistema uditivo, bypassando di fatto il timpano. Il risultato è un’esperienza sonora particolare, molto intensa, che potete sperimentare anche voi stessi con appena 27 euro grazie a questo piccolo gioiellino di Loytpevl.

HumBird, cassa altoparlante portatile a conduzione ossea

Questo altoparlante è l’altoparlante a conduzione ossea più piccolo e versatile al mondo che ti consente un’esperienza sonora diversa ma sempre spettacolare ovunque, in qualsiasi contesto. Oltre ad avere un design estremamente bello, l’altoparlante HumBird è estremamente compatto. Infatti ha solo 40 mm di diametro e pesa solo 35 grammi, essendo solo leggermente più grande di una moneta. Puoi portarla nel portafoglio, in tasca o anche appesa al collo in una collana o in un portachiavi.

Trasforma qualcosa di vuoto in un altoparlante, in qualsiasi momento. Funziona come un humBird, piccolo ma potente. Offre un volume del suono elevato, diventa da 4 a 5 volte più alto del volume medio degli altoparlanti dei telefoni cellulari, raggiungendo fino a 115 dB, e ti consente di personalizzare la qualità del tono. L’altoparlante HumBird ti consente di ascoltare musica, seguire podcast, effettuare telefonate individuali o chiamate in conferenza e persino goderti un’ottima esperienza del suono dei tuoi giochi, video o film riprodotti sul tuo dispositivo.

Utilizza la tecnologia di conduzione ossea per offrirti un’esperienza sonora personalizzabile fai-da-te. Puoi testare e goderti suoni diversi, quasi come se venissero utilizzati strumenti diversi. Posizionalo su varie superfici come una chitarra, una scatola kraft, una scatola di plastica, cornici per foto, casco sportivo o persino cruscotti può fornirti vari effetti sonori. Incredibile e da provare, non pensate? E allora correte su Amazon seguendo questo link, e fate vostro questo autentico gioiellino tecnologico per soli 27€. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

