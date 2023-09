Questa cassa Bluetooth sta facendo IMPAZZIRE tutto Amazon: costa NIENTE

Sei sempre pronto ad organizzare feste in casa tua sopratutto ora che è il momento di salutare l’estate? Vuoi sempre un po’ di musica fra le mura di casa? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Marley, oggi te la porti a casa a soli 99,99€, invece di 169€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca.

Musica a manetta per le tue feste, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero in legno, oggi mega scontata del 41%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Cassa Bluetooth portatile, in bambù sostenibile, Wireless senza fili, autonomia batteria da 8 ore.

Una cassa Bluetooth davvero bomba, dal colore nero e in legno, ideale per avere la tua musica al volume che serve. Oggi questa cassa ha mandato in tilt tutto Amazon in pochissimo tempo.

Questo modello ti regalerà un suono frizzante e il basso è davvero forte. Goditi fino a 15 metri di portata wireless dopo aver configurato la connessione Bluetooth senza difficoltà.

I woofer ad alta potenza da 3,5” offrono un’uscita audio potente, i tweeter da 1” assicurano che tutti i dettagli sonori rimangano nitidi e chiari. L’altoparlante Get Together è alimentato da una batteria interna agli ioni di litio con durata della carica da 8 ore.

Si tratta davvero di un’occasione folle quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa cassa al carrello. Oggi, la trovi con tanto di sconto del 41%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini nelle prossime ore.

