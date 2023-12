Questa cassa bluetooth subwoofer la puoi usare ovunque: prendila con il 40% di sconto!

Tronsmart è un altoparlante Bluetooth senza fili, Lound con bassi profondi, subwoofer, impermeabile IPX6, ideale per feste all’aperto, super durata della batteria, NFC, AUX, microSD. Oggi la paghi il 40% in meno, grazie allo sconto del 10% e al coupon del 30% applicabile con una semplice spunta. Dunque solo 54,36 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tronsmart altoparlante Bluetooth impermeabile: le caratteristiche

Tronsmart Loud Bluetooth Speaker è il primo sul mercato in grado di fornire un’esperienza di bassi profondi ineguagliata da altri altoparlanti bluetooth. Il chip DSP avanzato consente di ottenere medi alti più chiari, un suono ricco e omogeneo a distorsione zero e un suono ad alta frequenza fino a 40kHz significativamente più chiaro. È l’altoparlante da esterno perfetto per i viaggi, la spiaggia e le feste in piscina. Gli altoparlanti portatili wireless Bluetooth 5.3 offrono un’incredibile portata wireless di 30 metri, una connessione Bluetooth più veloce e una trasmissione del segnale più stabile. Collegate 2 altoparlanti bluetooth portatili da esterno ad alto volume via Bluetooth per formare un sistema wireless con canale destro e sinistro, amplificando la vostra esperienza di ascolto a livelli epici per una perfetta festa rock con il doppio dei bassi.

E’ realizzato in robusta plastica ABS. È possibile portarlo in spiaggia e in qualsiasi altro luogo (non metterlo direttamente in acqua), riprodurre la propria musica preferita e accompagnare il tempo libero. Include una cinghia regolabile per una facile trasportabilità ed è progettato per le persone attive in movimento. Offre fino a 15H di riproduzione da una singola carica (il tempo di riproduzione può variare a seconda del volume e del contenuto audio). La batteria integrata può anche funzionare come power bank e caricare senza sforzo il tablet o il telefono tramite una porta USB. Le modalità multiple lo rendono più che una semplice connettività Bluetooth. L’altoparlante bluetooth portatile Tronsmart è dotato anche di una porta AUX da 3,5 mm, di uno slot per schede Micro SD e di NFC.

