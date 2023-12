Questa Custodia con Tastiera Logitech trasforma il tuo iPad Air in un portatile: prendila ora in OFFERTA!

Logitech Combo Touch è una utilissima Custodia con Tastiera per iPad Air (4 e 5 gen / 2020, 2022). La Tastiera è retroilluminata e rimovibile, con Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano (QWERTY), un discreto colore Grigio. Oggi puoi prenderla in offerta con l’8% di sconto, quindi la paghi solo 184,28 euro. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Custodia con Tastiera per iPad Air: le caratteristiche

Compatibile con iPad Air (4 e 5 generazione – 2020, 2022) – A2316, A2324, A2325, A2072, A2325, A2588, A2589, A2591. Fai tutto con Combo Touch: quattro modalità d’uso versatili ti permettono di digitare, disegnare, visualizzare e leggere senza dover mai rimuovere il tuo iPad Air dalla custodia con tastiera. Tastiera rimovibile e cavalletto regolabile: rimuovi la tastiera quando hai finito di scrivere per una maggiore flessibilità e goditi l’angolo di visualizzazione a 50 gradi regolabile.

Grande trackpad click-anywhere: questa custodia con tastiera dotata di un trackpad reattivo e affidabile consente di usare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti Multi-Touch sul trackpad. Tastiera retroilluminata: i tasti retroilluminati si adattano all’ambiente con 16 livelli di luminosità, i tasti a scelta rapida permettono l’accesso con un solo tocco ai controlli di volume e altro. Protezione: una custodia duratura e regolabile protegge la parte anteriore, la parte posteriore e gli angoli dell’iPad Air, mantenendolo al sicuro, indipendentemente da quello che stai facendo. Tecnologia SMART CONNECTOR: goditi la batteria e associa istantaneamente la custodia per tastiera Combo Touch senza preoccuparti della ricarica, l’alimentazione proviene direttamente dal tuo iPad Air. Postazione per Apple Pencil: ricarica facilmente la tua Apple Pencil senza rimuovere la custodia grazie a una comoda apertura sul lato della custodia dell’iPad Air.

