Questa è la lista delle auto che da ottobre non potranno più circolare

Dal 1° ottobre 2026 entrerà definitivamente in vigore il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 in quattro regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo stop era già stato previsto in passato, ma era stato rinviato di un anno; questa volta non ci sono margini per ulteriori proroghe.

Rispetto alla versione iniziale della norma, il Parlamento ha ridotto sensibilmente la portata del provvedimento: nella prima stesura sarebbero dovuti rientrare tutti i Comuni sopra i 30.000 abitanti, mentre nella versione definitiva l’obbligo riguarda soltanto i Comuni con più di 100.000 abitanti. Ogni Regione, inoltre, conserva la facoltà di sostituire il blocco con altre misure equivalenti per la qualità dell’aria, anche se al momento nessuna amministrazione ha comunicato l’intenzione di farlo.

Cosa cambia da ottobre per le auto

Le regole, però, non sono identiche in tutte le quattro Regioni coinvolte. In Lombardia il divieto partirà il 1° ottobre e resterà valido tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30; chi possiede un’auto Euro 5 potrà comunque circolare ricorrendo al sistema Move-In, che consente un numero limitato di chilometri a pagamento.

Veneto e Piemonte hanno invece scelto un approccio stagionale: nel primo caso il blocco vale dal 1° ottobre al 30 aprile, dalle 8 alle 18; in Piemonte lo stop copre lo stesso periodo con orario dalle 8:30 alle 18:30, mentre dal prossimo anno la finestra si sposterà al 15 settembre-15 aprile. L’Emilia-Romagna adotta un calendario simile, dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle 8:30 alle 18:30, con la particolarità che i Comuni sotto i 100.000 abitanti potranno comunque aderire su base volontaria.

L’elenco delle città coinvolte dal blocco comprende, in Lombardia, Bergamo, Brescia, Milano e Monza; in Veneto Padova, Venezia, Verona e Vicenza; in Emilia-Romagna Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì e Rimini; in Piemonte Torino e Novara. L’obiettivo dichiarato della misura resta quello di migliorare la qualità dell’aria nella Pianura Padana, tra le aree più inquinate d’Europa, che negli anni ha già causato diverse procedure di infrazione nei confronti dell’Italia da parte delle istituzioni comunitarie.

Chi possiede un veicolo diesel Euro 5 e vive o si sposta abitualmente in una di queste città dovrebbe quindi verificare per tempo gli orari e le regole specifiche della propria Regione, valutando eventuali alternative come il trasporto pubblico o, dove disponibile, i sistemi di deroga a pagamento come il Move-In lombardo.