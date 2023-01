Questa economica soundbar ha una potenza tale da far tremare le mura di casa

Migliora l’audio della tua TV o del tuo monitor con questa eccellente soundbar. Fornisce fino a 80W di potenza totale grazie ai quattro altoparlanti full-range da 2,5 pollici integrati, e dispone di Bluetooth 5.0 integrato per l’accoppiamento con altri dispositivi compatibili, come smartphone o tablet per lo streaming audio, anche wireless. Acquistala ora su Amazon a soli 59€ invece di 100€. Il tutto con le spedizioni gratuite via Prime.

Soundbar potente ed economica

Con una larghezza di circa 86 centimetri, la soundbar dispone di ingressi USB, AUX, ottici e HDMI per il collegamento a sorgenti audio cablate e l’uscita HDMI consente il pass-through video alla TV. Un cavo ottico e un telecomando sono inclusi per una maggiore comodità e per espandere le sue funzioni.

L’altoparlante TV compatto è dotato di un telecomando che consente una modalità di dialogo per migliorare ulteriormente il parlato o aggiungere un potenziamento dei bassi per una maggiore profondità. Il device si difende bene anche dal punto di vista estetico. In particolare gli eleganti pannelli laterali, uniti al tessuto di alta qualità, conferiscono un aspetto minimale e moderno, adatto per ogni ambiente, che sia un soggiorno o un ufficio.

Tornando invece alla parte tecnica, il dispositivo ha una configurazione di canali 2.0, con un woofer integrato da 30w e doppi radiatori passivi da ben 35w, per offrire bassi ricchi e corposi, su qualsiasi contenuto tu desideri ascoltare. Grazie al chip integrato per bassi e DSP, la soundbar può produrre un suono surround 3D ad alta fedeltà che offre una vasta zona di ascolto che sono completamente alti e profondi, e la qualità del suono è migliore. Acquista questo prodotto su Amazon approfittando ora del prezzo incredibile di 59€. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.