Questa FRIGGITRICE ad aria è da provare subito, costa NIENTE oggi

Sei anche tu sei super stanco di non mangiare più cibo fritto, allora oggi ho la soluzione per te. Oggi, potrai rifarlo con questa friggitrice ad aria. Pensa che oggi ti porti a casa questa friggitrice ad aria di Ninja a soli 129,99, invece di 147€. Corri adesso su Amazon, prima che scatti il Prime Day ed si esaurisca.

Le patatine fritte, le alette di pollo piccanti e il pollo al forno, ma chi se le dimentica?! Oggi, trovi questa friggitrice con tanto di sconto del 12%. Tutto quello che devi fare è selezionare gli sconti ed aggiungere la friggitrice al carrello. La troverai scontata automaticamente dal sito al momento del checkout.

Friggitrice ad aria, 6 funzioni di cottura, antiaderente, 1750 W, 5.2 litri, piastra rivestita in ceramica

Il cibo fritto, se lo ami già dalla nascita, allora non dovresti mai rinunciarci. Pensa che da oggi mangerai ancora il cibo fritto, ma il più sano che tu abbia mai consumato in vita tua.

Questo modello sarà come avere un ristorante proprio a casa tua. Grande capacità per riunire a tavola tutta la famiglia. Fai di più grazie alle 6 funzioni di cottura: Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldamento, essiccatore e friggitrice ad aria.

Poi, grazie ai comandi touchscreen è facile passare da una modalità all’altra. Scegli tra Max Crisp, cottura al forno, arrosto, riscaldamento, essiccatore e friggitrice ad aria. Cuoci i surgelati senza bisogno di scongelare

link=”https://www.amazon.it/dp/B0837H1TCV?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”Amazon” format_id=”70″]Friggitrice a MINI prezzo[/parse_button]

Non aspettare ancora altro tempo, oggi potrebbe anche scadere questa occasione folle, quindi corri immediatamente su Amazon prima che sia troppo tardi. Oggi, con tanto di sconto del 12%. Dal colore nero, perfetta per ogni tipo di occasione, per tutta la famiglia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.