Questa friggitrice ad aria senza olio oggi costa una fesseria (55€)

Come ogni anno, a febbraio milioni di famiglie italiane celebreranno il Carnevale con la preparazione di dolci e quant’altro. Tu non sarai di meno, ovviamente, ma per la prima volta vorresti provare a cucinare dolci meno calorici e sani, o meglio cibi meno calorici e sani. Ecco perché ti serva questa friggitrice ad aria senza olio.

Se mai prima d’ora hai usato una friggitrice ad aria, ti consigliamo di iniziare con un modello semplice e comodo da usare, oltre a essere facile da pulire e smontare. L’identikit perfetto corrisponde alla friggitrice ad aria Ufesa Twist, in queste ore in offerta su Amazon a soli 55,99 euro, per effetto dello sconto del 25%. E in più, se completi l’ordine ora, benefici anche della spedizione gratuita e consegna entro la giornata di martedì 31 gennaio.

25% di sconto immediato sulla friggitrice ad aria senza olio Ufesa Twist

Uno dei grandi vantaggi della friggitrice Ufesa Twist è di poter cucinare qualsiasi alimento senza la necessità di aggiungere altro olio, di conseguenza i tuoi piatti d’ora in avanti saranno molto meno calorici e più sani.

Grazie ai 6 programmi preimpostati hai un ampio margine di manovra, insieme alla capacità pari a 2 litri ideale per due persone, a cui si aggiunge un comodo e pratico pannello digitale attraverso cui puoi digitare il tempo di cottura e la temperatura da 80 a 200 gradi.

Non devi nemmeno stare lì a dannarti per la pulizia e lo smontaggio: sia il cestello che il vassoio sono antiaderenti, rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Approfitta dell’ultima offerta Amazon sulla friggitrice ad aria senza olio Ufesa Twist per portarti a meno di 56 euro un dispositivo che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare.

