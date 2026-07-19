Questa funzione della fotocamera mi ha rovinato le foto per anni; non c'è modo di disattivarla

Negli ultimi mesi, diversi utenti e tester di smartphone Android hanno raccontato lo stesso problema: la fotocamera sembra scattare la foto giusta, quella vista nell’anteprima, ma poi in galleria compare un’altra immagine.

Più mossa, meno nitida, a volte proprio sbagliata. La causa sarebbe il multi-shot processing, la funzione usata dai telefoni per migliorare esposizione e dettagli, ma che in certe situazioni finisce per scegliere il fotogramma meno riuscito.

Il caso: scatti perfetti sostituiti da foto mosse o fuori fuoco

Non sembra un difetto legato a un solo modello. Le segnalazioni arrivano da chi ha provato più dispositivi Android, tra cui Nothing Phone 3 e alcuni telefoni Realme. La scena si ripete quasi identica: si inquadra, si preme il pulsante di scatto, l’anteprima mostra la foto desiderata. Poi si apre l’immagine dalla galleria, o dal riquadro in basso nell’app fotocamera, e la sorpresa è amara. Al posto dello scatto giusto c’è una posa a metà, un soggetto mosso, un dettaglio fuori fuoco.

Un tester ha raccontato il caso di una foto davanti a una cascata: volto in posa, inquadratura pronta, immagine apparentemente salvata. Invece il telefono ha registrato un momento successivo, quando il soggetto si stava già rialzando. “Era la foto giusta, poi non c’era più”, ha spiegato, dopo aver provato senza successo a recuperarla dalle impostazioni. Stessa storia durante una corsa lungo un canale: sullo schermo era comparsa una veduta illuminata dal sole, ma il file salvato mostrava soltanto un tratto di sentiero sterrato, ripreso mentre il telefono veniva abbassato.

Come il multi-shot processing decide quale immagine salvare

Il punto è una funzione ormai centrale nella fotografia da smartphone: il multi-shot processing. Quando si preme il pulsante della fotocamera Android, il telefono non salva sempre un solo scatto. Registra invece una breve serie di fotogrammi, li confronta e costruisce l’immagine finale mettendo insieme dati su luce, esposizione, bilanciamento del bianco e dettaglio. Di solito funziona bene. Aiuta a correggere errori, rende più leggibili ombre e zone molto luminose, migliora la resa complessiva della foto.

Il problema nasce quando qualcosa si muove. Se il soggetto cambia posizione, o se chi scatta abbassa il telefono subito dopo aver premuto il pulsante, il software può scegliere un fotogramma diverso da quello visto nell’anteprima. E magari peggiore. Non è la classica modalità raffica, dove ogni immagine resta a disposizione e si sceglie dopo. Qui tutto avviene in automatico, in pochi istanti, senza mostrare davvero all’utente tutti i fotogrammi catturati.

La soluzione che manca: accesso ai fotogrammi alternativi e controllo utente

Il nodo è proprio questo: manca un vero controllo. Secondo quanto riportato, né Android né l’app Google Camera permettono di aprire normalmente la sequenza usata dal multi-shot processing e scegliere un fotogramma alternativo quando il software salva quello sbagliato. Una volta creata l’immagine finale, la foto corretta può risultare persa, anche se era apparsa per un attimo nel riquadro di anteprima.

L’unico rimedio pratico, oggi, è restare fermi qualche secondo in più dopo lo scatto. Oppure usare la modalità raffica, con lo svantaggio di occupare più memoria e rendere più scomoda la gestione delle immagini. La richiesta degli utenti è semplice: poter recuperare i frame alternativi, almeno per pochi secondi o in una sezione dedicata. Una modifica piccola, ma utile per evitare che una funzione pensata per migliorare le foto finisca, in certi casi, per cancellare proprio lo scatto migliore.