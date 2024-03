Questa POTENTE soundbar si fa FISICAMENTE IN DUE: quando serve la scomponi (79€)

La soundbar Ultimea Apollo S40 è un’innovativa soluzione audio progettata per migliorare l’esperienza di visione televisiva. Con il suo design staccabile 2 in 1, questa soundbar offre flessibilità e versatilità, consentendoti di utilizzarla come una soundbar standard o di dividerla in due altoparlanti separati per un audio surround più coinvolgente.

Assicuratela subito a soli 79€ grazie al doppio sconto Amazon del 31% e del coupon regalo di 10€. Quest’ultimo devi spuntarlo sulla pagina del prodotto, così otterrai un ulteriore sconto fin al prezzo che ti abbiamo indicato noi.

Ultimea Apollo S40, la soundbar geniale che si fa in due

Dotata di connettività Bluetooth 5.3, la soundbar ULTIMEA ti permette di collegare facilmente il tuo dispositivo mobile per lo streaming wireless di musica e altri contenuti audio. Inoltre, offre diverse opzioni di connessione, tra cui ARC, Ottico e Aux, per garantire la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e televisori.

Con una configurazione 2.2 canali, questa soundbar offre un audio potente e bilanciato, con bassi profondi e chiari e dettagli vocali nitidi. Puoi anche regolare manualmente le impostazioni audio utilizzando le tre modalità di equalizzazione disponibili, per adattare l’audio alle tue preferenze personali o al tipo di contenuto che stai guardando.

La soundbar Apollo S40 è progettata con una grande attenzione ai dettagli, con altoparlanti regolabili in base ai bassi che ti consentono di personalizzare l’esperienza audio in base alle tue esigenze. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente con qualsiasi arredamento domestico e aggiunge un tocco di stile al tuo spazio multimediale.

In conclusione, la soundbar Apollo S40 di Utimea è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio superiore per la visione televisiva. Con la sua versatilità, connettività avanzata e audio di alta qualità, è in grado di trasformare radicalmente il modo in cui vivi i tuoi film, programmi TV e altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.