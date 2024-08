Questa powerbank è super legga ed è in sconto del 50%

Devi partire e starai costantemente in viaggio o fuori casa con amici e parenti? Allora non puoi farti mancare una buona powerbank che ti supporti in qualsiasi momento della giornata. Questa powerbank da 10000mAh è ideale, specie per chi è spesso in movimento, dato che è stata pensata per poter ricaricare il tuo dispositivo più volte durante la giornata, senza doverti preoccupare di rimanere senza batteria nei momenti più salienti della giornata. E ora, grazie a un fantastico sconto del 50% attivabile con un coupon, puoi portarla a casa a soli 19,99€ invece di 39,99€!

Smartphone sempre carico con questa powerbank!

Grazie al design ultra-sottile e leggero, questa power bank si adatta perfettamente al tuo smartphone! Inoltre, pesando soli 220g e uno spessore di appena 19mm, è facile da portare con te ovunque, sia in borsa che in tasca. Nonostante le sue dimensioni compatte, la capacità di 10000mAh ti garantisce energia sufficiente per ricaricare il tuo smartphone diverse volte al giorno,assicurando che tu sia sempre connesso e operativo anche quando non passi nemmeno per casa!

Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica magnetica, si attacca saldamente al tuo smartphone, offrendo una connessione stabile e senza fili. Con la ricarica rapida PD da 20W, puoi riportare la batteria del tuo iPhone al 50% in soli 30 minuti, e con la porta USB-C e la tecnologia QC 3.0, anche la power bank si ricarica completamente in meno di due ore. Dunque, acquistalo oggi e mettilo subito in valigia prima di partire, ora che è in sconto del 50% grazie al coupon Amazon! Puoi svoltare completamente le tue vacanza, con un solo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.