Questa powerbank ultra sottile e leggera è una POTENZA: ricarica tutto con 9€

Il powerbank FAHEFANA da 10000mAh è un pratico e potente caricatore portatile che ti permette di mantenere i tuoi dispositivi alimentati durante i tuoi spostamenti. Con il suo design ultra sottile e leggero, è facile da trasportare ovunque tu vada.

Il powerbank è dotato di un display digitale LED che ti mostra in modo preciso la percentuale di carica rimanente, in modo da sapere sempre quando è necessario ricaricarlo. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata. E il bello che tutto ciò è possibile con appena 9€, ovverosia il costo del powerbank su Amazon, da dove viene spedito a casa tua perfino gratuitamente.

Powerbank FAHEFANA da 10000mAh: tanto spazio in pochi millimetri

La capacità di 10000mAh ti consente di ricaricare più volte i tuoi dispositivi, come iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei e altri smartphone, consentendoti di restare connesso e utilizzare i tuoi dispositivi senza interruzioni.

Dotato di un’uscita USB-C e un’uscita USB standard, il powerbank supporta la ricarica veloce fino a 15W, che ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi in modo rapido ed efficiente. Puoi anche utilizzare l’ingresso USB-C per ricaricare il powerbank stesso, riducendo i tempi di attesa per avere di nuovo a disposizione la batteria.

La protezione integrata contro il surriscaldamento, il sovraccarico e il cortocircuito assicura la sicurezza dei tuoi dispositivi durante la ricarica. Puoi utilizzare il powerbank con tranquillità, sapendo che i tuoi dispositivi sono protetti da eventuali problemi di energia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.