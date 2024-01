Questa presa Belkin protegge dai sovraccarichi di corrente: ORA a soli 8 euro!

Belkin BSV102vf è una presa CA con Protezione dalle Sovracorrenti, colore Bianco, molto utile contro i sovraccarichi di corrente. Oggi puoi pagarla solo 8,99 euro, grazie allo sconto del 56%!

Caratteristiche prodotto

Proteggi le costose apparecchiature del tuo ufficio dalle dannose e dalle sovratensioni e dai picchi di corrente con una protezione CA a tre linee dotata di una capacità fino a 306 joule. Assorbe l’energia in eccesso per proteggere dai danni elettrici, pulisce l’alimentazione per mantenere l’integrità dei dati e contiene o estingue incendi causati da picchi di grande portata.

Robusto chassis antiurto per proteggere i circuiti da pericoli di incendi, impatti e ruggine; indicatore LED di non messa a terra quando la presa non è collegata alla messa a terra. Aggiorna le tue prese di corrente: monta facilmente a parete questa presa filtrata compatta e potenzia la tua presa esistente; il design antigroviglio è ottimo per i viaggi. Se il tuo dispositivo è stato danneggiato da una carica elettrica mentre era correttamente connesso alla presa filtrata, Belkin lo riparerà e sostituirà, fino ad un certo limite; maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Belkin.

