Questa presa multipla 3 in 1 è super utile e costa appena 9€

Chi possiede più dispositivi spesso ha problemi di prese e spazio quando deve ricaricarne più d’uno contemporaneamente. Per fortuna esistono dispositivi come questa utilissima presa multipla 3 in 1 che trovi ad appena 9€ in offerta su Amazon col 50% di sconto sul prezzo normale di listino. Inserisci il codice 8LFNAR8L al momento del pagamento e avrai lo sconto.

In un’unica presa hai a disposizione ben due ingressi USB e una spina da 10/16A, adattatore perfetto per ogni tipo di spina, anche Schuko. Una bella comodità, insomma, per poter caricare magari tablet e smartphone contemporaneamente, lasciando collegato al suo posto il cavo del frigo o del fornetto, ad esempio. Il tutto con le spedizioni gratuite gestite direttamente da Amazon.

Presa multipla 3 in 1 Aonoka : salvaspazio ed economica

Il device è costruito con materiali solidi, e appare abbastanza resistente sia agli urti che a eventuali sbalzi di corrente. Le sue forme e le sue dimensioni lo rendono anche facile da trasportare, quindi puoi metterlo nello zaino o perfino nella tasca del giubbotto e portarlo con te. Quando ti serve, lo tiri fuori e sei a posto anche se hai da ricaricare più dispositivi: dispone infatti di 1 presa CA (massimo 250 V, 16 A) più 2 ingressi USB 2.4 attraverso i quali puoi caricare più dispositivi contemporaneamente.

In generale, la trasmissione di potenza è stabile, la conduzione elettrica è buona e la perdita di energia causata dal riscaldamento elettrico è ridotta. Inoltre è dotata di una porta di sicurezza per evitare ai più piccoli di inserire le dita, o di infilarci oggettini così da evitare il rischio di scosse elettriche. La presa è realizzata in materiale PC UL94-V0 e isolante ignifugo, e può resistere a temperature elevate fino a 750 ° C. Insomma, soddisfa gli elevati standard di sicurezza per quanto riguarda la prevenzione di incendi, sovracorrenti e sovratensioni.

Prese come queste sono utilissime ovunque, dalla cucina alla camera da letto. Per esempio, potete collegarci un elettrodomestico mentre nelle porte USB il cellulare da ricaricare e una cassa JBL da cui ascoltare musica, oppure in stanza, alla presa connetti l’abat-jour, e nei due ingressi USB ricarichi smartphone e tablet. Che aspetti, fai tua questa utilissima presa multipla 3 in 1 che trovi ad appena 9€ invece dei 19€ di listino, su Amazon. Inserisci il codice 8LFNAR8L al momento del pagamento alla cassa ed è fatta. Le spese di spedizione sono gratuite.

